Kreuzung teilweise gesperrt

Die Rathauskreuzung in Heddesheim ist ab sofort bis etwa Mitte November teilweise gesperrt. Lediglich zwischen der Schaafeck- und der Unterdorfstraße kann der Verkehr rollen. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Grund sind Arbeiten im Zusammenhang mit der Erneuerung der über 100 Jahre alten Wasserleitung sowie der Gasleitung in der Beindstraße, die dafür bereits seit Ende September zwischen dem Evangelischen Kindergarten und der Rathauskreuzung gesperrt ist. Die Bauarbeiten sind so weit vorangeschritten, dass nun die Anbindung der Wasser- und Gasleitungen im Kreuzungsbereich der Rathauskreuzung erfolgt. Neben der Beindstraße ist daher auch die Oberdorfstraße von der Kreuzung abgeschnitten. Eine überörtliche Umleitung ist ausgeschildert.

Haltestellen verlegt

Die Bushaltestellen Hans-Thoma-Schule, Muckensturmer Straße und Johannes-Kepler-Schule können während der Sperrung ebenfalls nicht bedient werden. Für die Haltestelle Johannes-Kepler-Schule ist ein Ersatz in der Ringstraße eingerichtet. Für die Buslinie 629 und 630 ist die Haltestelle Rathaus in der Bahnhofstraße/Kreuzung Unterdorfstraße eingerichtet. Die Haltestelle Blumenstraße (Standort Oberdorfstraße) wird direkt in die Blumenstraße verlegt.

Die Umleitung für Fußgänger sowie der offizielle Schulweg verlaufen über die ampelgeregelten Fußgängerüberwege. Die Querung der Beindstraße ist durch eine druckknopfgesteuerte Fußgängerampel möglich. red

