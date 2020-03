Kritik am System, nicht an den Zahlen

„Alles in Ordnung und ein solider Haushalt“, bilanzierte Grünen-Fraktionschef Günther Heinisch die reinen Zahlen. Sein ganz persönliches Problem – und damit seine Enthaltung – machte er an den Einnahmen aus Grundstücksverkäufen fest. Konkret an den „hohen Preisen pro Quadratmeter“ im Neubaugebiet.

Kritische Worte fand er zum neuen kommunalen Haushaltsrecht generell. Tenor: Das System reiche „jeder Aktiengesellschaft zur Ehre“, aber Kommunen seien in ihrem wirtschaftlichen Handeln eingeschränkt – „sonst müsste der Eintritt am Badesee zehn Euro kosten“. Den Kerngedanken der Generationengerechtigkeit beim Ressourcenverbrauch sieht Heinisch zwar positiv, würde sich allerdings wünschen, dass diese Vorgabe „in allen Politikfeldern“ angewendet würde – Beispiel Flächenverbrauch, Klimaschutz. Letzterer kam ihm in früheren Haushalten zu kurz, diesmal kritisierte er nichts. ) agö

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.03.2020