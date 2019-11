Künstlerische Tafel würdigt Baumspender

Zur 1100-Jahr-Feier 2017 hatte die Gemeinde Heddesheim ein grünes Zeichen zur Ortsverschönerung gesetzt und um Baumspenden geworben. Passend zur Jubiläumszahl hoffte Bauhofleiter Wolfgang Unverricht seinerzeit auf 111 Bäume. Bürgermeister Michael Kessler hielt pessimistischer dagegen – und verlor die Wette haushoch: Insgesamt 170 Bäume stifteten die verschiedenen Spender, noch einmal 300 steuerte die Edeka Südwest bei. Als Anerkennung hat die Gemeinde jetzt am Badeseerundweg eine Tafel installiert: „Danke an alle Spenderinnen und Spender“ ist auf dem Edelstahlschild zu lesen, das auch einen Plan der verschiedenen Pflanzflächen zeigt.

Montiert ist das Hinweisschild auf einer Platte aus Cortenstahl – ein Entwurf des Heddesheimers Bernd Gerstner. „Die Silhouette greift das Jubiläumslogo von 2017 auf“, erklärt der Künstler bei der offiziellen Übergabe. Der Spalt darunter stehe für die Offenheit der Gemeinde – und gibt ganz praktisch den Blick auf die Bepflanzung frei. Die Oberfläche bearbeitete Gerstner mit Salz und Wasser, um die rotbraune Rostschicht zu erzeugen. „Die beiden Materialien, der Cortenstahl mit der erdigen Farbe und der glänzende Edelstahl, sollen das Ursprüngliche und das Moderne Heddesheims symbolisieren“, führt er aus.

Extremen Sommern getrotzt

Namen sind auf der Tafel keine aufgeführt. Nicht nur, weil die Fläche sonst wohl hätte sehr groß sein müssen. Es hat auch Datenschutzgründe, wie Bürgermeister Michael Kessler erklärt: „Wir haben uns deshalb für einen allgemeinen Danke-Text entschieden.“ Erst nach intensiver Suche sei es schließlich gelungen, eine Firma in der Vorderpfalz zu finden, die alle Wünsche hinsichtlich Material und Lasergravur erfüllen konnte. Kosten: rund 1200 Euro

Dass sich so viele Bürger für die nachhaltige Aktion begeistern ließen, freut den Verwaltungschef noch heute. „Die Bäume sind mit Nummern versehen, so können die Spender ,ihren’ Baum wiederfinden“, lädt er zur Erkundungstour ein. Claudia Harbarth vom Bauamt gibt Interessierten dazu gern nähere Auskünfte.

Gemeindegärtner Thomas Foshag kümmert sich derweil um das Wohlergehen der Pflanzen, die rund um den Badesee offenbar prächtig gedeihen: „Trotz der beiden extremen Sommer ist nur ein einziger der Bäume kaputt gegangen“, berichtet Foshag von einer bemerkenswerten Erfolgsquote. „Die Auswahl der Sorten war mit der Firma Huben sehr gut abgestimmt“, fügt er an. Rund 40 000 Euro hat die Gemeinde seinerzeit für das Setzen der Pflanzlinge ausgegeben, das Wässern schlug in den beiden Folgejahren jeweils mit 16 000 Euro zu Buche.

Nicht alle Bäume werden indes an ihrem derzeitigen Standort dauerhaft Wurzeln schlagen, wie Kessler erklärt: „Sie werden hier nur zwischengeparkt.“ Nach und nach sollen sie dorthin umgesetzt werden, wo sie als Straßenbäume oder in Biotopflächen als Ersatz oder Ergänzung dienen können. Zuvor müssen sie noch einmal stark zurückgeschnitten werden, kündigt Fachmann Foshag an: „Damit sie ihre Kraft am neuen Standort erst einmal ganz in die Wurzel stecken können.“

