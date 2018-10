Am Donnerstag, 22. November, startet in Heddesheim die Gesprächsreihe „Miteinander statt Gegeneinander – Kulturen im Gespräch“. Initiiert wird die Reihe durch die Leiterin der Literaturgruppe des Kunstvereins Heddesheim, Eva Martin-Schneider. Die Idee: Menschen im Ort bekommen in einem moderierten Gespräch eine Plattform geboten, um über sich, ihr Leben und ihre Kultur zu berichten.

Literarische Schnipsel

„Bestimmt werden sie das ein oder andere aus ihrem Kulturkreis mitbringen“, kündigt die Initiatorin Martin-Schneider an. Aus Heddesheim werden Resi Vierling (Deutschland), Nurten Bulut (Türkei), Bahaa Jbaraa (Syrien) und ein Überraschungsgast auf dem Podium sitzen.

Mitglieder der Literaturgruppe umrahmen das Ganze mit kleinen literarischen Schnipseln über Ankunft und Heimat sowie Auszügen aus den politischen Diskussionen der letzten Zeit.

Mehr übereinander erfahren

Als Kooperationspartner engagieren sich die Gemeindebücherei, die VHS, der Arbeitskreis Flucht und Asyl. Als Mitinitiator tritt der Verein der Multikultifrauen auf. Mit der Veranstaltungsreihe „Miteinander statt Gegeneinander“ möchten sich die Beteiligten für ein friedvolles Zusammenleben der Menschen und ihrer Kulturen in Heddesheim ein. „Ein besseres Miteinander setzt aber immer ein gewisses Wissen über das vermeintlich Fremde voraus – auf beiden Seiten“, so der Grundgedanke. Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 22. November, um 19.30 Uhr im 3. Obergeschoss des Bürgerhauses Heddesheim. Der Eintritt ist frei. red

