Kunst entsteht vor Publikum

Mit feinem Pinselstrich erscheinen die Konturen der alten Kirche von Arles in der Provence. Darüber wölbt sich ein dunkler Himmel, eine Art Schwarz-Weiß-Aquarell aus der südfranzösischen Landschaft entsteht. „Live painting, ein Experiment“, kündigen Ruth Berg und Rolf Nonnenmacher am Samstag vor dem evangelischen Gemeindezentrum in Heddesheim an.

Aus Kohlestaub mit Wasser gemischt malen

