Kunst online zu sehen

Der Kunstverein Heddesheim setzt die Reihe seiner Online-Vernissagen fort. Die Künstlerin der siebten Online-Vernissage ist Ilse Venmans. Ihre Arbeiten stehen seit Samstag auf der Webseite des Kunstvereins (www.kunstvereinheddesheim.de) und sind dort bis Sonntag, 21. Juni, zu sehen. Die Online-Vernissage zeigt eine Auswahl ihrer Kunstwerke, die aus Collage-Technik, Kohle, Pastellkreide, Aquarell- und Acrylfarben entstanden sind.

So wird für jedes Motiv und Thema eine spezielle Technik angewendet, schreibt der Kunstverein über die Gemälde auf seiner Webseite. Nach ihrer Kindheit und Jugend in Buchen im Odenwald sowie einem Studium der Pharmazie kam Venmans 2008 im Ruhestand zur Malerei. Neben der Anfertigung von Gemälden stellte sie bei „Kunst am See“ und „stART Kunst im Ort“ auch Holzobjekte aus.

Venmans lebt und arbeitet in Schriesheim. Seit 2018 lernt die Künstlerin weitere Techniken bei Cornelia Hoffmann-Dodt. Wer ein Gemälde von Venmans kaufen möchte, soll sich direkt mit der Künstlerin in Verbindung setzen unter Telefon 06203 / 937884 oder per Mail unter ilsevenmans@kabelbw.de. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.06.2020