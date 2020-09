Kurse im virtuellen Einkaufswagen

Die Volkshochschule Heddesheim hat ihren Internetauftritt komplett modernisiert. Wer die Seite www.vhs-heddesheim.de aufruft, erhält nicht nur alle inhaltlichen Angaben zu seinem Wunsch-Kurs buchstäblich auf einen Klick. Neuerdings können Nutzer auch immer aktuell erkennen, ob es noch freie Plätze oder eine Warteliste gibt, bevor der Kurs im virtuellen Warenkorb landet. Auch VHS-intern vereinfacht die neue Internetpräsenz einige Prozesse, wie der ehrenamtliche Leiter der Heddesheimer Einrichtung im Gespräch mit dieser Redaktion erläutert. Ganz entscheidend: Die Daten müssen nicht mehr doppelt eingegeben werden.

Denn laut Friedrich Graser war es nicht etwa die Optik der alten Seiten, die überarbeitungsbedürftig war. „Damit waren wir ganz zufrieden“, versichert er. Modernisierungsbedarf habe es vielmehr gegeben, weil zwei Dinge fehlten: ein bequemes Warenkorb-System für die Nutzer und die Anbindung der Online-Buchungen an das interne Verwaltungsprogramm.

Bisher doppelte Arbeit

Noch bis vor wenigen Wochen lief eine Kurs-Anmeldung über das Internet bei der VHS Heddesheim so: Der Kunde rief das Anmeldeformular auf, trug seine und die Daten des Kurses manuell ein und schickte das Formular ab. So landete eine E-Mail in der VHS-Geschäftsstelle, wo die Daten wiederum manuell ins Verwaltungssystem übertragen wurden. „Das war also noch keine echte Online-Anmeldung“, bilanziert Graser. Jetzt hingegen seien Internet-Buchung und Datenübernahme ins VHS-System ein Aufwasch. Die freien Plätze reduzieren sich automatisch, die Darstellung auf der Internetseite entsprechend. Ist der Kurs ausgebucht, zeigt ein „W“-Symbol an, dass es eine Warteliste gibt. Intern prüft das Programm, ob der Kunde schon im System angelegt ist – in diesem Fall erfolgt die Buchung mit den schon vorhandenen Angaben. Nur bezahlt wird weiterhin per Überweisung oder Lastschrift. Für Letztere müssen Neukunden der VHS freilich einmalig ein Mandat erteilen, was nur mit Unterschrift gilt.

Die neuen Anforderungen umgesetzt hat der Fachmann Lucifer Crispian Tonn (UIB-Consulting, Eberbach), der sich laut VHS-Chef besonders gut mit Volkshochschulen auskennt. Die Grundstruktur des Internetauftritts stammt von einer Firma aus Mühldorf, ebenso wie das VHS-Verwaltungsprogramm.

Alles Wichtige auf einen Klick

Zu den nützlichen Infos für den Nutzer der neuen Seite gehören außerdem ein Lageplan des Veranstaltungsorts und eine Liste der genauen Kurstermine. Wichtig sei dies aktuell insbesondere deshalb, weil wegen Corona einige Kurse aufgeteilt werden mussten. Sie finden nicht wie sonst wöchentlich, sondern 14-täglich statt. Auch, wer sich etwa wegen der Schulferien bei den Terminen unsicher ist, kann sich hier bequem informieren. „Fällt ein Kursleiter aus, wird das ebenfalls automatisch überspielt“, erklärt Graser. Die Teilnehmer würden aber auch weiterhin auf dem gewohnten Weg informiert.

Übrigens: Sprach- und Kochkurse können inzwischen wieder in der Karl-Drais-Schule stattfinden, wie Graser informiert. Zuletzt war das bekanntlich wegen Corona nicht möglich.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.09.2020