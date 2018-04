L 541 wird 2020 saniert

Anzeige

Die Großsachsener Straße zwischen Heddesheim und dem Gewerbegebiet wird 2020 saniert. Diese „gute Nachricht“ erhielt der SPD-Landtagsabgeordnete Gerhard Kleinböck nun aus dem Verkehrsministerium, wie sein Büro gestern mitteilte.

Für Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler ist die Nachricht von einem Sanierungsbeginn in frühestens zwei Jahren indes keine so richtig gute. „Das bedeutet noch mindestens zwei Jahre unzumutbare Zustände auf der am meisten befahrenen Strecke in Heddesheim“, stellte er auf „MM“-Nachfrage fest. „Ich bezweifle, ob da noch die Verkehrssicherheit gewährleistet ist“, hätte er sich eine raschere Sanierung gewünscht.

SPD-Gemeinderat Daniel Gerstner hatte sich in der Sache an Kleinböck gewandt, nachdem die Verantwortlichen vor Ort vergeblich versucht hätten, Informationen zum Planungsstand der Sanierung zu erhalten, heißt es in der Mitteilung des Abgeordneten. Kleinböck schrieb daraufhin an Verkehrsminister Hermann und schilderte diesem den miserablen Zustand der Landesstraße. „Die Landesstraße ist im Bereich zwischen der Ortsausfahrt Heddesheim und dem Gewerbegebiet in einem solch schlechten Zustand, dass es aufgrund von Ausweichmanövern der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer immer wieder zu gefährlichen Situationen kommt“, unterstrich der Abgeordnete die „hohe Dringlichkeit“.