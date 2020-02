Lamers reimt über „bewegte Zeiten“

„In der CDU ist was los, wir können uns über Langeweile nicht beklagen.“ Beim traditionellen Heringsessen der CDU Heddesheim spannt der Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers im voll besetzten Bürgerhaus in seiner Aschermittwochsrede einen weiten Bogen von der Weltpolitik über die anstehende Kür des Bundesvorsitzenden der Christdemokraten am 25. April bis zu den in Sahnesoße eingelegten Fischen. Denn, so Lamers, erst in Prosa, dann in Reimen: „Der beste ist – Wahrheit muss sein – der Hering hier in Heddesheim.“

Seit 25 Jahren sorgt Walter Gerwin als oberster „Heringsbändiger“ für die Verköstigung der Bürger am Aschermittwoch. Bevor CDU-Ortsverbandsvorsitzender Rainer Hege und Karl A. Lamers die „bewegten Zeiten“ in der Politik ansprechen, hat die Männertruppe Walter Gerwin, Uwe Knapp, Walter Kruckis und Theo Geiger schon Tage zuvor die rund 400 Heringsfilets in Sahne, Zwiebeln, Äpfel und Gurken eingelegt.

34 Kilo habe er abgenommen, verrät der Bundestagsabgeordnete. Doch wenn’s lecker Hering und „Abgewellte“ (75 Kilogramm Pellkartoffeln) gibt, dann fliegt er her, der Lamers, „im Sauseschritt und bring Euch meine Botschaft mit“. Und natürlich geht’s um die drei Kandidaten für den Parteivorsitz Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen. „Es ist Luxus, drei so herausragende Kandidaten zu haben, ein Ausweis für beste Demokratie“, betont Lamers. Für wen er am 25. April beim Bundesparteitag als Delegierter stimmen wird, lässt er sich jedoch nicht entlocken. Aber er fordert seine Partei auf, wenn die Entscheidung gefallen ist, sich geschlossen hinter dem neuen CDU-Vorsitzenden zu versammeln.

Geschlossenheit und Zusammenstehen, zwei Worte, die sich durch seine Aschermittwochsrede ziehen: Die Gesellschaft müsse zusammenstehen, dürfe sich nicht durch rassistische Anschläge spalten lassen. Geschlossenheit mahnt er für Europa an, „angesichts einer Welt, die aus den Fugen gerät“. China als wirtschaftliche Großmacht, aber mit Verletzung fundamentaler Menschenrechte, ein unzuverlässiger US-Präsident Donald Trump in den USA, der türkische Präsident Erdogan, „der sicher nicht den Friedensnobelpreis bekommt“, und der russische Präsident Putin, der im Kreml „jedesmal eine Flasche Champagner köpft, wenn sich Europa selbst zerlegt und der Westen schwächer wird“.

Politiker sollten zuhören

Geschlossenheit schreibt Lamers auch der Regierungskoalition in Berlin ins Stammbuch, will über vorgezogenen Neuwahlen nicht spekulieren: Angie und die Groko machen’s bis zum Schluss. „Erst kommt das Land, dann die Partei’n, das muss in alle Hirne rein“, reimt Lamers. Und: Politiker sollten zuhören, sich um die Sorgen und Ängste der Bürger kümmern, nur so könnten die großen Volksparteien gestärkt und die politischen Ränder geschwächt werden.

Geschlossenheit und Klarheit fordert im Bürgerhaus auch Rainer Hege von seiner Partei. Was sich da auf der Berliner Bühne und in Thüringen derzeit abspiele, sei für die Menschen nur sehr schwer zu verstehen. Vielleicht helfe ja der Hering, die Politiker „zu entschlacken, Geist und Körper zu regenerieren“.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020