Landfrauen: Vortrag und Frühstück

Die Heddesheimer Landfrauen veranstalten am Samstag, 28. September, ab 10 Uhr im Bürgerhaus „Pflug“ ein Landfrauenfrühstück. Nach dem Frühstück steht ein Vortrag unter dem Titel „Ich hab gedacht – Du hast gedacht“ auf dem Programm. Inhalt: Das Verstehen läuft nicht immer so reibungslos, wie man sich das wünscht. Schnell entsteht ein Missverständnis. Der eine sagt etwas, beim anderen kommt es anders an. Über das Thema referiert Rita Reichenbach-Lachenmann vom Landfrauenverband Stuttgart. Nichtmitglieder sind willkommen. Karten gibt es im Vorverkauf zu 10 Euro bei „Florever“ (Blumen Huber) in der Oberdorfstraße 7 und bei Familie Schaaff, Unterdorfstraße 42. red

