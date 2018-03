Landfrauenverein feiert seinen 70. Geburtstag

Anzeige

47 Jahre im Vorstand

Kassiererin Ursula Laue berichtet über die Kassenlage und Ursula Bender bestätigte eine einwandfreie Führung der Finanzen. Die Vorstandschaft wurde daraufhin einstimmig entlastet. Ingrid Bach überreichte ein Blumengeschenk an Anneliese Kling, die nach 47 Jahren der Mitarbeit im Vorstand ausscheidet. „Herzlichen Dank für die viele Arbeit, die du für uns geleistet hast“, sagte Bach und die Damen spendeten Applaus für Anneliese Kling. Die Neuwahlen bestätigten das bisherige Führungsteam. 1. Vorsitzende Ingrid Bach, 2. Vorsitzende Ursula Schmidt, Schriftführerin Sigrid Schaaf, Kassiererin Ursula Laue. Beisitzerinnen sind Christel Herre, Ilse Herre, Sabine Kemmet und Helga Lederle. Die Kasse prüfen Gabi Ebert und Hertha Seitz. Ein besonderes Lob richtete Ingrid Bach an Christiane Heidrich, die die Aktivitäten der Landfrauen auf der Homepage ins rechte Licht setzt und an Stephanie Böttcher, die die Mitglieder mit Informationen per Mail versorgt.

Einen breiten Rahmen nahmen die Ehrungen der Mitglieder ein. Dabei war zu hören, wie sich der Inhalt der Vereinsarbeit im Laufe der Jahrzehnte geändert hat. „Der Verein der Landfrauen war in den ersten Jahren eine wichtige Kommunikationsplattform, eine gute Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und sich von dem harten Arbeitsleben etwas zu erholen“, erzählte Sieglinde Gerstner im Namen ihrer erkrankten Mutter Lisa, die seit der Gründung vor 70 Jahren Mitglied der Landfrauen ist. Mit einem gemütlichen Abendessen und vielen Erinnerungen an vergangene Zeiten klang der Abend im Pflug aus.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.03.2018