Landrat weiht sanierte Straße ein

Nach einer rund halbjährigen Bauzeit ist die Sanierung der Kreisstraße 4134 zwischen Heddesheim und Muckensturm abgeschlossen (wir berichteten). Dieses Ereignis möchte das Landratsamt gemeinsam mit Vertretern aus der Politik, Anwohnern, Baufirmen und Gästen bei einer offiziellen Einweihung am Mittwoch, 23. Oktober, 16 Uhr, feiern. Treffpunkt ist der Parkplatz beim Landgasthof „Bühlerhof“. Landrat Stefan Dallinger wird die Gäste begrüßen. Bevor das Band zur offiziellen Einweihung der Kreisstraße durchschnitten wird, wird Bürgermeister Michael Kessler ein Grußwort sprechen. Wegen ihres schlechten Zustandes musste die Kreisstraße zwischen der Ringstraße in Heddesheim und dem Kreisel in Muckensturm auf einer Länge von 2,1 Kilometer erneuert werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro – ohne Leitungsverlegungen. red

