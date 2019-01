Lange Rathausöffnung macht großen Eindruck

„Die haben echt viel“, staunt eine Besucherin, während beim Neubürgerempfang in Heddesheim der Begrüßungsfilm von Robert Gerstner läuft. Der Heimatfilmer zeigt die Gemeinde in den bewegten Bildern von ihrer besten Seite. Gleich, ob bei kommunalen oder kirchlichen Einrichtungen, ob in den Bereichen Wirtschaft, Wohnen, Freizeit oder Bildung: Aus ihrer ländlich geprägten Vergangenheit hat die einstige Tabakanbau-Hochburg in den letzten Jahrzehnten einen großen Schritt in die Zukunft gemacht.

Davon k onnten sich die Gäste des zwanglosen Empfangs im Bürgerhaus „Pflug“ anhand der Zahlen, die ihnen Bürgermeister Michael Kessler präsentierte, ein Bild machen. Rund 50 Neu-Heddesheimer konnte er begrüßen, das sind etwa zehn Prozent derjenigen, die 2018 ihren Wohnsitz in die Gemeinde verlegt haben. Rund 12 000 Einwohner hat Heddesheim nach Kesslers Angaben insgesamt, es gibt 5000 Arbeitsplätze im Ort und mittlerweile mehr Ein- als Auspendler. Heißt: Es kommen mehr Menschen von außerhalb in die Gemeinde als Heddesheimer woandershin zur Arbeit fahren.

Die Gemeinde vorgestellt

Ein großer Teil des Netto-Zuwachses von zuletzt etwa 500 bis 600 Bürgern im Jahr entfalle auf das Neubaugebiet Mitten im Feld. Bald folgt dort die Erschließung des zweiten Bauabschnitts für weitere rund 450 Bürger, einen Lebensmittel-Discounter und einen Drogeriemarkt sowie Platz für betreutes Wohnen.

Zur Einführung stellte Kessler den Neubürgern sich selbst und einige Mitarbeiter der Gemeinde vor. Das man so mit den verschiedenen Zuständigkeiten im Rathaus auch ein Gesicht verbinden könne, fand eine Zuhörerin wichtig. Eine weitere Besucherin, aus Ladenburg nach Heddesheim gezogen, war begeistert, dass sie Gänge „aufs Amt“ an ihrem neuen Wohnort schon morgens ab 7 Uhr erledigen kann und an drei Tagen nachmittags bis 17 beziehungsweise 18 Uhr. Das kannte sie so aus der Römerstadt nicht.

Was Heddesheim überdies zu bieten hat, zählte Bürgermeister Kessler mit Begeisterung auf: von den Kindergärten über die Schulen bis zu den Senioreneinrichtungen, vom Sportzentrum mit Hallenbad, Badesee, Nordbadenhalle und Eisbahn bis zur Bücherei mit ihrem großen Angebot – auch an elektronischen Medien (ca. 45 000). Eine große Zahl an Vereinen ermögliche ebenfalls vielfältige Aktivitäten.

„Doch Integration setzt in einem gewissen Maß voraus, dass die Bürger auf die Vereine zugehen, an Veranstaltungen teilnehmen, den Kontakt auch selbst suchen“, ermunterte er die „Neuen“, auch selbst aktiv zu werden. Nur so sei Anschluss in der Gemeinde möglich. Beste Gelegenheiten bieten sich unter anderem bei den Veranstaltungen auf dem Dorfplatz oder schon am kommenden Wochenende beim Heddesheimer Eiszauber, den mehrere örtliche Vereine mitgestalten. Viele Gäste des Empfangs nutzten gleich vor Ort die Gelegenheit, mit den Mitarbeitern des Rathauses oder Annette Eyckmann von der Gemeindebücherei bei einem kleinen Snack und einem Getränk ins Gespräch zu kommen.

