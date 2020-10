Laufsaison beginnt

Der Ski-Club Heddesheim startet am Donnerstag, 29. Oktober, in die Lauf- und Walkingabzeichen-Saison. Treffpunkt für Interessierte ist jeweils um 9 Uhr der Parkplatz vor dem Badesee Heddesheim oder am Anglersee in Viernheim. Begonnen wird mit den Stufen eins, zwei und drei (15, 30 und 60 Minuten). Am Donnerstag, 5., und Sonntag, 8. November, geht es um die Erfüllung der vierten Stufe (90 Minuten), und eine Woche später (12. beziehungsweise 15. November) kann die Stufe fünf (120 Minuten Laufen/ Walken) absolviert werden.

Ausweis gilt fünf Jahre

Alle Teilnehmer erhalten gegen eine Gebühr von drei Euro pro Stufe ein Abzeichen sowie – falls noch nicht vorhanden – einen Ausweis. Dieser kann in den folgenden fünf Jahren für die jeweiligen Eintragungen verwendet werden. Von der Gebühr wird die Nachwuchsarbeit des DLV unterstützt. Einige Krankenkassen vergeben für den Lauf- oder Walkingabzeichen-Nachweis Bonuspunkte. Gegen Vorlage eines Marathon-Nachweises wird auf Wunsch ein entsprechender Ausweis ausgestellt.

Leiter der Lauf- und Walkingabzeichen-Aktion und Betreuer der Teilnehmer ist Walter Lorenz (Telefon 06203/446 17). red

