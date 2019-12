Leiser Stromer für den Friedhof

Ein E-Auto hat der Bauhof in Heddesheim bereits, jetzt soll auch ein Elektro-Nutzfahrzeug hinzukommen. Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit für die Anschaffung zum Preis von gut 42 000 Euro. Volker Schaaff (CDU) und Reiner Lang (SPD) votierten angesichts der vergleichsweise hohen Kosten dagegen.

Das neue Fahrzeug, das einen alten Transporter aus dem Jahr 1992 ersetzen soll, wird bereits seit dem Frühjahr von den Mitarbeitern um Bauhof-Leiter Wolfgang Unverricht getestet, erläuterte Bürgermeister Michael Kessler. Damit habe man erste Erfahrungen mit dieser Antriebsart im Nutzfahrzeugsegment sammeln wollen. Bilanz: Die Mitarbeiter seien zufrieden. Die Miete werde auf den Neupreis von knapp 48 000 angerechnet.

Zum Einsatz kommen soll der neue Stromer vor allem bei Pflegearbeiten auf dem Friedhof. „Weil das Fahrzeug kaum Lärm verursacht, ist es dafür ideal“, sagte Kessler. Dank Straßenzulassung könne der kleine Transporter aber auch am Badesee oder auf anderen öffentlichen Grünanlagen genutzt werden. Im Test musste die Batterie einmal wöchentlich aufgeladen werden, die Reichweite lag je nach Einsatz bei 70 bis 90 Kilometern. „Das ist ausreichend für den Radius, den wir in Heddesheim brauchen“, so der Bürgermeister. Aufgeladen werden könnten die in Reihe geschalteten Batterien an jeder normalen Steckdose. „Der Preis ist schon wuchtig“, räumte Kessler zwar ein – zumal es keine Zuschüsse gebe. „Aber wir sollten da ein Signal setzen.“

„In der kalten Jahreszeit ist das mit dem Aufladen nicht so einfach“, verwies CDU-Rat Schaaff auf lange Ladezeiten von bis zu 24 Stunden. Vor allem aber störe ihn der hohe Preis. Ein vergleichbares Kleinfahrzeug mit herkömmlichem Antrieb verbrauche schließlich auch nur vier oder fünf Liter. Ähnlich sah es Reiner Lang (SPD): „Ich würde privat auch nie für den doppelten Preis ein E-Fahrzeug kaufen.“

„Hochzufrieden“ zeigte sich dagegen Grünen-Fraktionschef Günther Heinisch darüber, „dass die Gemeinde nach der letzten Sitzung ihre Vorbildfunktion erwähnt“. Die war ihm bekanntlich im November bei der Diskussion um die neue Heizanlage für Schule und Bürgerhaus zu kurz gekommen. „Das ist ein kleiner, aber richtiger Schritt“, sagte er nun.

Feuerwehrauto bestellt

Einig waren sich alle Räte bei der Bestellung des neuen Löschfahrzeugs für die Feuerwehr: Die Firma Schlingmann aus Dissen erhält für rund 325 000 Euro den Zuschlag unter zwei Bietern. Das Angebot umfasst Fahrgestell und Aufbau, die Beladung soll im Frühjahr ausgeschrieben werden. Die Verwaltung rechnet dafür noch mal mit ca. 70 000 Euro. Ein Zuschussbescheid über 92 000 Euro liegt bereits vor. Die Lieferzeit beträgt etwa zwei Jahre.

