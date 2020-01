Lesung aus Regional-Krimi

„Opa, warum schläft da ein Mann in der Maschine?“, fragt entsetzt das zehnjährige Mädchen. Wo sonst Papier bedruckt wird, wurde ein Student eingequetscht. Das große Mannheimer Technoseum ist Ort des Verbrechens.

Der zweite Fall für den Motorradjournalisten Jonas Jordan und Irene Falter, der Kriminalkommissarin. Die Szenen stammen aus dem Buch „Blut-Druck“ des im Oktober 2018 verstorbenen Bergsträßer Autors Hans Dölzer. Seine Bücher könnte man als kulinarische Motorrad-Krimis beschreiben, in der auch die regionale Küche ihren Platz hat.

Seine Witwe Renate Dölzer wird am Freitag, 24. Januar, um 19 Uhr aus dem Buch lesen. Als musikalische Untermalung tritt die Krimi-Saxophon-Combo „Gold & Delicious“ in der Bücherecke am Rathaus auf. Der Eintritt kostet 10 Euro. Die Karten sind auch im Vorverkauf erhältlich. diko

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.01.2020