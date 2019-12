Letztmals im Kaiserhof?

Der Nikolausmarkt im Kaiserhof ist ein Selbstläufer, der keine aufwendige Werbung braucht. Seit 19 Jahren bewirten die Familien Bach, Heinz, Heinz-Bach, Grosch und Merx die Gäste im Hof des alten Gasthauses in der Heddesheimer Unterdorfstraße. „Seit Jahren haben wir bewährte Standbetreiber, immer mal wieder kommen neue Angebote dazu“, informierte Martina Merx aus dem privaten Kreis, die den Markt initiiert hat. „Ohne unsere Familien und Freunde könnten wir den Nikolausmarkt nicht bewältigen“, erklärte sie.

Schon um 16 Uhr war fast kein Durchkommen im Hof des „Deutschen Kaiser“. „Nikolaus“ Lothar Bach mit seinem Original-Rauschebart beschenkte über 150 – natürlich ausschließlich brave – Kinder. Gefüllt waren seine Gabentüten mit Mandarinen, Schoko-Weihnachtsmänner, Äpfeln und Nüssen. Unterstützt wird diese Aktion vom Weingut Schröder, Florian Schmid und Püppi-Moden. Tom Juraschek und Noam Jandel, von der Musikschule Heddesheim sorgten auf ihren Trompeten für weihnachtliche Klänge.

Der Weihnachtsflohmarkt bot eine schöne Auswahl, und die leckeren Bratwürste und Waffeln fanden reißenden Absatz. Kinderpunsch und Glühwein wurden bei der Kälte gerne getrunken, aber auch Sekt fand viele Abnehmer. Für den Gabentisch wurden Karten, selbst gemachte Marmelade, selbst hergestellter Honig, Gestricktes und Gefilztes sowie Holzarbeiten angeboten.

Der Erlös der privaten Veranstaltung geht an den Förderverein „Dornröschen“, an die Heddesheimer Theatergruppe „JU-THE“ und an den Kinderspielnachmittag im Heddesheimer Hallenbad. Ob es eine weitere Auflage des kultigen Marktes geben wird, ist derzeit ungewiss. Bekanntlich wird im nächsten Jahr der „Deutsche Kaiser“ saniert, und das könnte für die lobenswerte Privatinitiative mindestens eine Zwangspause bedeuten. diko

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.12.2019