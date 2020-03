Lied soll Trost und Hoffnung spenden

Alte Holztreppen, eine eiserne Stiege – und dann noch eine steile Metallleiter muss Hansjörg Tenbaum erklimmen, bis er oben den Glockenturm der Evangelischen Kirche in Heddesheim erreicht. Aus luftiger Höhe spielt der Leiter des Posaunenchors am Samstagabend mit seiner Trompete „Der Mond ist aufgegangen“, und unten vor der Kirche singen etwa 20 Männer und Frauen mit.

Im Pfarramt bei Franziska Stoellger und Dierk Rafflewski wurde die Idee geboren, das tägliche Balkonsingen des traditionellen Abendliedes, initiiert im Zeichen der Corona-Krise von der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD), mit Trompetenklängen vom Kirchturm zu untermalen, in alle vier Himmelsrichtungen über die Gemeinde. „Ich war richtig gerührt“, gesteht Hildegard Fütterer, als Melodie und Gesang verklungen sind. Auch ihre Freundin Alexandra Seitz, wie sie Mitglied des Heddesheimer Posaunenchors, ist ergriffen: „Uns fehlt unsere Probe mit Hansjörg jeden Freitag.“

Aus allen vier Luken

Auf den Knien abwechselnd aus den vier Dachluken über der Turmuhr hat Tenbaum vier Strophen des Abendlieds gespielt. „Mit der Trompete haben wir bessere Chancen, gehört zu werden als mit der Singstimme“, sagt er. Noch erklingt der Gesang an diesem Tag abseits der Kirche nicht oft in der Gemeinde. Aber: Mit den Menschen in Verbindung bleiben, nicht nur digital, sondern auch analog, das sei sein Ziel zusammen mit Pfarrerin Stoellger und Pfarrer Rafflewski, betont Tenbaum. „Schön, dass sicher auch Katholiken unter den Sängern sind, so ist es auch eine ökumenische Aktion“, freut sich Franziska Stoellger. „Und das Lied ist ja auch ein Hoffnungslied“, erinnert Christa Tenbaum, die ihren Mann beim Aufstieg in den Turm begleitet hat, an die Intention von „Der Mond ist aufgegangen“.

Wie die EDK informiert, waren Krankheit und Tod ganz anders präsent als heute in Zeiten der Corona-Krise, als Matthias Claudius diesen Text 1779 schrieb. Das Jahrzehnt war damals von Hungerkatastrophen und neuen, tödlichen Infektionskrankheiten in vielen Regionen Deutschlands geprägt. „Und da schreibt Matthias Claudius, der selbst viel Krankheit und Tod und Leid in seiner Familie erlebt hat, diesen Text voller Zuversicht und Vertrauen“, schreibt die EKD.

Dies soll auch jetzt in der Coronakrise durch das tägliche Balkonsingen um 19 Uhr vermittelt werden. „Gesungen werden darf natürlich nicht nur auf dem Balkon, sondern auch an der Haustüre, am Fenster oder im Garten“, betont die Evangelische Kirchengemeinde Heddesheim. Auch am kommenden Samstag wird Hansjörg Tenbaum wieder mit seiner Trompete vom Kirchturm die Melodie blasen.

Mit dem Lied „Bleib bei mir Herr, der Abend bricht herein“, verabschiedet er sich an diesem Samstag. Eine Polizeistreife fährt vorbei, doch die etwa 20 Menschen rund um die Kirche halten wegen des Virus genügend Abstand, kein Grund also, hier einzuschreiten.

