Lieder der Kleinen werben fürs „Vierfarbenland“

Nicht erst seit dem großen „Dorffeschd“ zum Gemeindejubiläum wird Musik in Heddesheim großgeschrieben. So gab der Kinderchor gestern bereits einen Vorgeschmack auf das Musical „Vierfarbenland“, das am 13. Oktober im Bürgerhaus aufgeführt werden soll. Es basiert auf einem Bilderbuch und handelt von der Toleranz gegenüber allen Menschen. Die Botschaft, die dahinter steckt, lautet: „Wir sind offen für alle.“ Das gilt auch für den Chor selbst, der von der Gemeinde getragen wird und unter dem Dach des MGV arbeitet. „Das war heute ein guter Auftritt“, freute sich Chorleiterin Sabine Nick über die Leistung ihrer rund 35 Schützlinge auf der Bühne. Beim Musical werden übrigens auch die 14 Aktiven des Jugendchors mit im Boot sein, ebenso eine Band der Musikschule Heddesheim.

Deren Leiter André Bertomeu ist bei der Gestaltung des kleinen Festivals am Sonntag federführend. „Für uns ist das eine super Veranstaltung, weil wir unsere Arbeit darstellen können“, betont er. Und für die musizierenden Kinder sei es gut, weil sie so über den Tellerrand blicken und sehen können, was andere so machen. So richtig groovig wurde es beim Auftritt der Bigband des Carl-Benz-Gymnasiums unter der Leitung von Manuel Jandl. Er war nicht nur mit talentierten jungen Musikern, sondern auch mit vier musikalischen Generationen seiner Familie auf dem Platz. Der Großvater spielte Zither, der Vater ist Klavierlehrer und der Sohn lernt Schlagzeug bei André Bertomeu. Bis er an den Töpfen so wirbeln kann wie Maximilian Sander, der zum Abschluss des Auftritts ein wahres Feuerwerk ablieferte, wird es allerdings noch etwas dauern. Die Bigband begeisterte unter anderem mit dem Lied „On Broadway“ und der Jazz-Ballade „Look of Love“.

„Schön, dass es dieses Festival gibt“, freute sich Bernd Ballreich, der Leiter der Formation „Jazzlight“, über diese Möglichkeit zum Auftritt vor großem Publikum. Mit „Son of a Preacher man“, einem Klassiker aus der Zeit des Soul, eroberten die Musiker und ihre Sängerin Patricia Riegel die Herzen der Zuhörer im Sturm. Die Mannheimer Big Band „Jazz4fun“ rundete das Programm mit ihrem Repertoire von Swing- bis Rock- und Funk ab.

Richtig gut gefallen hat es gestern auch Horst und Luzia Isensee. „Das ist sehr schöne Musik“, freute sich Horst Isensee. Obwohl sie schon seit elf Jahren in Heddesheim leben, haben sie es zum ersten Mal geschafft, die Veranstaltung zu besuchen. Doch es wird ganz sicher nicht das letzte Mal gewesen sein.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 15.07.2018