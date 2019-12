Lieder erklingen auf dem Dorfplatz

„Wir fangen an, wir wissen ja nicht, wie lange das Wetter hält“, sagte der langjährige Dirigent Hansjörg Tenbaum kurz vor 17 Uhr und stimmte das erste Lied an. Mit „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“, dem aus dem 17. Jahrhundert stammenden Kirchenlied aus Ostpreußen, eröffnete der evangelische Posaunenchor auf dem Dorfplatz in Heddesheim sein Konzert zum vierten Advent.

Erst kurz vorher war entschieden worden, das Konzert trotz der regnerischen Wetterverhältnisse doch nicht in die Kirche zu verlegen. Und mehr als 200 Heddesheimer dankten den Musikern diese Entscheidung. „Des iss doch viel scheener wie in da Kersch“, sagte eine Seniorin, die sich von der Atmosphäre auf dem Dorfplatz ganz begeistert zeigte. Der riesige Weihnachtsbaum mit den leuchtenden Sternen, die mit Lichterketten geschmückten Häuser und die Scheune auf dem Dorfplatz finden immer wieder Anklang. Dazu bringen die weihnachtlichen Klänge der Bläser die interessierten Zuhörer in die nötige Weihnachtsstimmung.

Die weithin bekannten Lieder wie „O Tannenbaum“ oder „Süßer die Glocken nie klingen“ durften natürlich nicht fehlen. Die dankbaren Zuhörer sparten nicht mit Applaus. Gesa Mayer, die Obfrau des Posaunenchors, freute sich, dass so viele Menschen zum Konzert gekommen waren. „Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr“, sagte Mayer und verwies auf den gemeinsamen Termin mit der Sängervereinigung am 24. Dezember um 17 Uhr auf dem Friedhof.

Zum Abschluss des Konzerts spielte der Posaunenchor „O du Fröhliche“, das die Zuhörer, darunter auch Bürgermeister Michael Kessler, gerne mitsangen. Bei Glühwein, vom Café Pollani ausgeschenkt, wärmten sich die Heddesheimer bei den regnerischen Temperaturen wieder auf. diko

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.12.2019