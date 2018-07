Lieder, Spiele und Musik

Anzeige

Es war ganz schön heiß, als das diesjährige Sommerfest in und vor dem Haus am Seeweg in Heddesheim über die Bühne ging. Trotz der hohen Temperaturen war auf den bekannten Heddesheimer Seniorensingkreis Verlass. Die Aktiven sangen 15 Lieder und erfreuten die Bewohner und Gäste mit Volksliedern und bekannten Melodien. Die Küche bot neben üblichen Steaks und Bratwürsten auch Gulasch an.

Ralf Siegel, der Heddesheimer Alleinunterhalter, sorgte für die richtigen Töne und trug Lieder aus alten Zeiten, aber auch aktuelle Titel vor, die die Besucher lauthals mitschmetterten. Die Senioren bevorzugten den großen Saal, es waren aber auch genügend Gäste im Zelt, die sich bei kühlen Getränken prächtig unterhielten.

Hausdirektor Steve Kühny bewies Humor, als er sich traute, gegen seine Mitarbeiterin Sofia Glaser ein Gesangsduell auszutragen. Das Publikum entschied am Ende per Applaus für Sofia Glaser. „Es gab zahlreiche Besucher, die mir von einer Gesangskarriere abrieten“, sagte Kühny augenzwinkernd. Sofia Glaser begeisterte dagegen das Publikum mit ihrer Stimme. Sie studiert Gerontologie, Gesundheit und Care und macht im Haus am Seeweg eine Ausbildung zur Altenpflegerin. „Ich möchte Berufsschullehrerin werden, da muss ich ja wissen, wie der Berufsalltag aussieht“, erklärte die selbstbewusste 22-Jährige. „Singen ist meine große Leidenschaft. Bei privaten Festen singe ich. Als Gastsängerin bin ich bei der Band „Dhalia’s Lane“ zu hören“, sagte Glaser.