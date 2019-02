Lkw-Fahrer beschädigt Clio

2500 Euro Schaden hat ein bislang nicht ermittelter Lkw-Fahrer an einem abgestellten Renault Clio in Heddesheim angerichtet. Wie die Polizei gestern mitteilte, touchierte er am vergangenen Freitag beim Abbiegen von der Straßenheimer Straße in die Unterdorfstraße den in Höhe des Anwesens Nr. 53 geparkten Renault. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet, der auch ein Teilkennzeichen der Polizei übermitteln konnte. Die polizeilichen Überprüfungen dauern derzeit an. Zeugen, die auf den Vorfall gegen 13.25 Uhr aufmerksam wurden und Hinweise zu dem Lkw-Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/1 74 40 45 zu melden. red/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019