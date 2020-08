Löwen-Cup ein wichtiger Gradmesser

Heddesheim.Die Handballer aus der Region blicken ab Freitag mit Interesse in Richtung Heddesheim. Dort richtet die SG als erster Verein in der Metropolregion bis Sonntagabend ein großes Turnier unter Coronabedingungen aus. Zudem ist da noch das hervorragende Teilnehmerfeld mit fünf Drittligisten, einem Oberligisten und zwei lokalen Badenligisten. Damit ist der Löwen-Cup sportlich und mit Blick auf das Hygienekonzept ein Gradmesser.

Löwen-Cup? Bei diesem Namen dürften viele Handball-Interessierte stutzen. Noch vor wenigen Wochen war es der Edeka-Cup, der in der Nordbadenhalle stattfinden sollte. Doch nachdem der langjährige Titelsponsor Edeka-Südwest mit Hauptsitz in Heddesheim sein Engagement eingestellt hat, wird das traditionsreiche Vorbereitungsturnier nun unter dem Namen vermarktet, unter dem das Badenliga-Team der SGH aufläuft: die Löwen. „Das Turnier muss nächstes Jahr nicht wieder Löwen-Cup heißen“, schränkt Thomas Schmid von der Sportlichen Leitung ein: „Natürlich wären wir froh, wenn Edeka wieder einsteigen würde, aber auch jeden anderen Titelsponsor können wir uns vorstellen.“

Damit das Turnier mit dem starken Teilnehmerfeld überhaupt stattfinden konnte, hatten die Veranstalter viel zu tun. Konnte in den vergangenen Jahren in die Schublade gegriffen werden und nach kleinen Anpassungen stand das Konzept, bedeutet Corona eine Herausforderung. Ortsbegehungen und lange Sitzungen waren nötig, ehe das Konzept von Verwaltung und Gesundheitsamt abgesegnet war. „Jetzt hoffen wir alle, dass nicht noch etwas dazwischen kommt“, sagt Schmid. Dem Zufall überlassen die Heddesheimer nichts: „Wir können uns nicht erlauben, nachlässig zu sein“, unterstreicht der Sportliche Leiter des Badenliga-Teams. „Die Gesundheit ist unser höchstes Gut“, appelliert er auch an die Zuschauer, sich an die Vorgaben vor Ort zu halten.

Damen-Turnier eine Woche später

Bis zu 220 Personen dürfen in die Halle: Bis man am Sitzplatz ist, besteht eine Maskenpflicht. Die Bewirtung und der Einlass wurden komplett neu geregelt. Zudem wurde das Damenturnier auf das Wochenende danach verschoben. „Damit haben wir mehr Ressourcen in der Halle“, erläutert Schmid.

Dass die eigene Badenliga-Mannschaft krasser Außenseiter im hochkarätigen Teilnehmerfeld ist, daran besteht kein Zweifel. Doch das hungrige Badenliga-Team von Trainer Martin Doll wird alles daran setzen, sich achtbar aus der Affäre zu ziehen und vielleicht eine Überraschung zu landen. In der Gruppe bekommt es die SGH mit den Drittligisten Leutershausen, Großsachsen und Hochdorf zu tun. In Gruppe zwei hat Badenligist Viernheim gegen Hassloch und die Rhein-Neckar Löwen II (beide 3. Liga) nichts zu verlieren, gegen Oberligist TSV Birkenau könnte was drin sein. me

