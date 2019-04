Der Heddesheimer Gemeinderat steht vor einem personellen Umbruch: „Auf sechs von 22 Plätzen wird sich auf jeden Fall etwas ändern, weil Amtsinhaber nicht mehr antreten“, sagt Günther Heinisch, der Fraktionssprecher und Spitzenkandidat von Bündnis 90/Die Grünen. Seine bislang mit fünf Sitzen vertretene Partei ist davon selbst betroffen, und muss auf Kurt Klemm aus gesundheitlichen Gründen verzichten. „Unseres Ziel ist es, mindestens einen Platz mehr als bisher zu erreichen, also eins plus x“, erklärte Christian Moles beim Vormittag zum Kennenlernen der Kandidatinnen und Kandidaten im Bürgerhaus „Pflug“.

Moles ist einer der Sprecher des Ortsverbandes neben Gemeinderat Ulrich Kettner, der auf Platz fünf der Liste ebenso erneut kandidiert wie die Räte Klaus Schuhmann (Platz sechs) und Andreas Schuster (Platz zwei). Warum sollten Moles’ Meinung nach mehr Grüne vertreten sein? „Weil gute Anträge, zum Beispiel zu mehr kommunalem Klimaschutz, regelmäßig mehrheitlich abgelehnt werden, obwohl einzelne CDU- und SPD-Räte dafür wären, aber leider der Fraktionszwang zu stark ist“, antwortet der 49-Jährige (Platz sieben). Der kaufmännische Angestellte kam über den Bürgerbeteiligungsprozess des Gemeinderats von 2012 zur Partei: „Beim Thema Verkehrsentwicklung fühlte ich mich von den Grünen am besten vertreten und bin 2014 Mitglied geworden.“

Dass man mehr Erfolge aufzulisten hätte, wenn es die „stille Koalition zwischen CDU und SPD nicht gäbe“, sagte Heinisch in seiner Ansprache. Es sei in Heddesheim nicht angekommen, dass die Grünen auf Landesebene mit der CDU regierten. „Wir wollen einen anderen Gemeinderat, weil wir mehr Grün brauchen – als politische Farbe ebenso wie in der Ortsmitte“, sagte Heinisch. Nach Dorfplatz und Altem Rathaus drohe rund um den Neubau der Bäckerei Görtz eine weitere „Steinwüste“.

Das Bewusstsein der anderen Parteien vor Ort blühe in Sachen Nachhaltigkeit nur zu Wahlkampfzeiten auf. „Wir haben Lust auf eine neue Art von Politik, der es stärker um Inhalte geht, da bin ich mir mit jüngeren Bewerbern der anderen Parteien einig“, sagte im Gespräch Sabrina Arns, geborene Schuster, die Spitzenfrau auf Platz drei. Der Rat sei „nicht familienfreundlich genug“, findet die 37-jährige Diplombetriebswirtin. Vor allem für Alleinerziehende und Schichtarbeiter seien Kinderbetreuungszeiten zu unflexibel.

Mehr Tempo-30-Zonen

Klimaschutz, so Arns, sei auch bei der Gestaltung des Schulhofs „mehr zu berücksichtigen“. Mehr Tempo-30-Zonen sowie mehr fußgänger- und radfreundliche Wege seien wünschenswert. Die Mutter dreier Kinder von zwei bis neun engagiert sich jeweils im Elternbeirat von Kindergarten und Grundschule. Als Enkelin der ATB-Urgesteine Albrecht und Brunhilde Kromm fühlt sie sich in der Gemeinde verwurzelt. Nach ihr folgt der kaufmännische Angestellte Frédéric Bréhéret (54) auf Platz vier der Grünen-Liste. pj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.04.2019