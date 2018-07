Mädchen holen sich den Pokal

Anzeige

200 Schüler erwarben das Sportabzeichen, 31 davon in Gold. Ein tolles Ergebnis bei einer Schülerzahl von 318. Noch mehr Schüler hätten, so Jale Kilinc, das Abzeichen erwerben können, wären sie nicht am Thema Schwimmen gescheitert. Dies, so die Pädagogin, sei ein altes Manko im Bereich Sport. Schwimmen gehöre leider nicht zu den Sportarten, die intensiv genug betrieben würden. Und das, obwohl Schwimmen lebensrettend sein kann. Während die Jungen einen guten Mittelfeldplatz bei 35 beteiligten Grundschulen errangen, gelang den Mädchen ein großer Coup. Sie belegten den dritten Rang und erhielten hierfür einen Pokal. Der große „Pott“ ist ein Wanderpokal, den es nun zu verteidigen gilt. Eine kleine Trophäe hält Einzug im schuleigenen Trophäenschrank. Und auch der Lehrkörper bewies, dass er nicht nur geistig fit ist. Sieben Lehrerinnen erwarben das Sportabzeichen – alle jenes in Gold.

