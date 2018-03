Märchenhafte Reise zum Glück

Anzeige

„Was sind denn Märchen?“, wollen zwei kleine Besucher von den Akteuren beim Kindertheater in Heddesheim wissen. Auch die Gebrüder Grimm sagen vielen Kindern heute anscheinend nicht mehr viel. Tim Schreiber vom Kindertheater „Schreiber und Post“ aus Dresden versucht, es ihnen mit wenigen Worten zu erklären. Dann schlüpft er in die Rolle des Dingsdabumms und in die des Rumpelstilzchen, das nicht mehr Rumpelstilzchen heißen möchte, sondern sich einen richtigen Namen wünscht.

Was nicht da ist, lenkt die Aufmerksamkeit auch nicht vom Wesentlichen ab. Zuhören und ihrer Fantasie freien Lauf lassen, das sollen die Besucher bei „Schreiber und Post“. So ist die Kulisse mit drei schwarzen Raumteil-Elementen bescheiden. Und das wirkt! Das Publikum kann sich voll und ganz auf die Reise durch die Wunderwelt der Grimmschen Märchen einlassen. Zusammen mit Schauspielerin Andrea Post bringt der Pantomime Schreiber dem Publikum im Zwei-Personenstück „Der goldene Schlüssel“ die Brüder Grimm (wieder) näher. Mehrere Märchen von Jakob und Wilhelm Busch dienen als Leitfaden durchs Programm. „Märchen aus der Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat!“, wie Dingsdabumms nicht vergisst zu betonen. Seien es Dornröschen, Schneewittchen oder eben Rumpelstilzchen.

Schelmisch schlüpften die beiden Darsteller in verschiedene Rollen, werden mit Wort und Pantomime zu Angebern und Angsthasen, Machern und Maulhelden. Die Kinder sind begeistert. Die Figuren ärgern sich gegenseitig und über einander – und finden schließlich doch zusammen.