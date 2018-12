Mango-Marmelade macht Ausflug möglich

Nicht nur im Unterricht glänzen die Schülerinnen und Schüler der achten Klassen der Karl-Drais-Schule Heddesheim. Wenn es darum geht, die Klassenkasse zu füllen, um für Ausflüge eine Rücklage zu bilden, dann lassen sie sich auch von Temperaturen um den Gefrierpunkt und vereinzelten Schneeflöckchen nicht abhalten, ihre Produkte auf dem Wochenmarkt anzubieten.

Dafür zeigen sie regelmäßig Einsatz, indem sie backen, werken, Marmelade einkochen. Mechthild Rösch vom Schulleitungsteam und Lerngruppenleiterin der 8b bezeichnet die Schüler voll Stolz als „echte Profis im Marmeladekochen“. Das Verhältnis Zucker zu Früchten ist 1:3, Aufkochzeit drei Minuten. Das ist den Jugendlichen inzwischen in Fleisch und Blut übergegangen. Und damit ist ein Ziel der Pädagogin erreicht. Die jungen Leute sollen die Lehranstalt „lebenstauglich“ verlassen. Rösch dazu: „Selber machen ist oft so einfach, da muss man nicht immer etwas einkaufen. Und man weiß, was drin ist.“ Der Dienst am Stand fördere zudem die Kommunikation. Generationsübergreifend würden Informationen ausgetauscht, gegeben und gesammelt. Die Schüler seien auch hier für das wirkliche Leben gewappnet.

Der Schulladen Karl-Drais-Schule ist in Heddesheim mittlerweile eine Marke. Viermal im Jahr, immer kurz vor den Ferien, öffnet er in Heddesheim auf dem Wochenmarkt seinen Stand. Und das schon seit sieben, acht Jahren. „Der Schulladen gehört zu Heddesheim“, stellen Rösch und Anja Hafezi (Lerngruppenleiterin 8a), die die Schüler begleiten, begeistert fest: „Wir haben schon richtige Stammkunden.“

Die Heddesheimer werden von den beiden Lehrerinnen als sehr freundlich, ja richtig herzlich beschrieben. Immer wieder erfahren die Schüler Unterstützung. Gläser kommen zurück, Bestellungen für die ein oder andere spezielle Marmelade werden aufgegeben, und gelegentlich wird auch mal beispielsweise eine Quitten-Lieferung überreicht. Was kann man da wohl draus machen? Der absolute Renner unter den vielen leckeren Marmeladen war auch dieses Jahr die mit Mango. Aber nicht nur Marmeladen werden den Marktbesuchern angeboten. Auch Gebäck und selbst gemachte Stollen finden viele Abnehmer.

Jumana und Tim, die über die Herstellung der Leckereien berichten, sind zufrieden mit dem Zuspruch. Auch „Non-Food“ Artikel wie beispielsweise Schlüsselanhänger (gefilzt oder gestrickt), Wachstuchtaschen, Stofftaschen, Stirnbänder oder Vogelfutteräste sind gefragt. Bei einzelnen Geschenk-Ideen wurden die Gruppen, wie die Klassen in der Gemeinschaftsschule heißen, von der Zehnten der Werkrealschule unterstützt. dithu

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018