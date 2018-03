Mann in den besten Jahren kommt auf die falsche Spur

Anzeige

Bevor sich der Vorhang im Theater im Bürgerhaus Heddesheim hob, sprach kein Schauspieler zum Publikum, sondern Bürgermeister Michael Kessler. Er versicherte den Theaterfreunden: „Auch nach dem bedauerlichen Ableben von Konzertdirektor Rainer Haas geht die Saison 2018/19 über die Bühne“. Gemeinsam mit Frau Haas habe die Verwaltung ein Programm im Sinne von Rainer Haas zusammengestellt.

Gastspielreihe geht weiter

Und das offenbar mit Erfolg. „Künstler wie Herbert Hermann, Christian Wolf, Gila von Weitershausen und Tanja Schumann konnten mit ihren Ensembles verpflichten werden“, machte Kessler Lust auf die neue Spielzeit und warb: „Sie können, wenn Sie wollen, Ihr Abo auch für die nächste Saison verlängern.“ Das wurde mit Applaus belohnt. Im März soll das Programm im Detail vorgestellt werden. Nach dieser für die Besucher beruhigenden Aussage nahm das Geschehen auf der Bühne seinen Lauf. Wieder einmal sahen die Besucher ein bekanntes Fernsehgesicht hautnah. Diesmal war es Schauspielerin Saskia Vester, die gefühlt fast täglich in einer Serie über den Monitor flimmert. Die Schauspielerin wurde am 24. Juli 1959 in Saarbrücken geboren, absolvierte eine Ballettausbildung und besuchte die Neue Münchner Schauspielschule. Danach folgten Engagements an den verschiedensten deutschen Bühnen. Die Saarländerin war in Kinofilmen zu sehen und seit Mitte der 1990er ein beliebter TV-Star. 2007 wurde Saskia Vester mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Norbert Heckner spielt einen erfolgreichen Chirurgen, Teresa Rizos die Tochter der Beiden. David Paryla gibt den Stephen als Seelentröster. Franziska Traub gefällt als Freundin von Patricia und Sina Bianca Hentschel ist als Putzfrau Helen auf der Bühne. Die Komödie von Donald R. Wilde wurde von Paul Overhoff ins Deutsche übersetzt. Das Ensemble der Komödie im Bayerischen Hof München war in Höchstform, begeisterte die Zuschauer.