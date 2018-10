Margarete Gründler geht in Altersteilzeit

(v.l.) Geburtstagskind Pfarrer Stößer, Martina Schnitzler, Margarete Gründler und Ulrike Zimmermann. © kolb

„Es ist heute nicht mehr üblich, ein Ehrenamt 20 Jahre auszuüben. Du hast die Arbeit in der KfD in Heddesheim mitgeprägt und das Team um dich herum immer wieder inspiriert.“ Mit diesen Worten dankte Martina Schnitzler ihrer Vorgängerin Margarete Gründler am Ende eines feierlichen Gottesdienstes in der katholischen Kirche in Heddesheim und fügte hinzu:. „Du hast vor 20 Jahren das Amt von Gertrud Triebel übernommen und mit deinem Team neue Impulse gesetzt.“

Schnitzler überreichte ihr im Namen des Bundesverbandes der Katholischen Frauen Deutschlands eine Ehrenurkunde und ein Blumengebinde. Sie würdigte die scheidende Vorsitzende als Teamplayerin, wie man sie nur noch selten antrifft: „Dankbar wollen wir die vergangene Zeit würdigen, die du für diese Arbeit aufgewandt hast.“

Pfarrer Matthias Stößer verkürzte seine Predigt aus dem besonderen Anlass auf fünf Minuten. „Heute steht Margarete Gründler im Mittelpunkt“, sagte er und dankte den Frauen der KfD, die den Gottesdienst mitgestaltet hatten. Stößer lobte die positive Gemeinschaft der Frauen innerhalb der Pfarrei. „Wir danken Margarete Gründler für alles, was sie gepflanzt hat“, nahm der Pfarrer den Faden auf, den Schnitzler zuvor mit dem Nolde-Gemälde „Der große Gärtner“ auf.

„Es tut gut, wenn man Anerkennung erfährt“, sagte Gründler, gab es aber gleich an ihr Team weiter, das die Arbeit der KfD in den 20 Jahren mittrug. „Eigentlich bin ich eingetreten, um meinen Beitrag zu bezahlen und ab und zu mal vorbeizuschauen“, erinnerte sie sich und fügte hinzu: „Als ich das Amt der Vorsitzenden übernahm, habt ihr mich laufen lassen und mich unterstützt, dafür danke ich euch.“ Gerührt dankte sie ihrer Familie, die immer hinter ihr stand und mithalf. „Mein Engagement hat mich geprägt, ich habe mich persönlich weiterentwickelt“, stellte Gründler fest. „Wir waren oft Vorreiter in der Region mit unseren Aktionen. Jung und Alt haben stets zusammengearbeitet“, blickte sie zurück. „Vieles hat sich in der Zeit geändert, wir haben viele alte Zöpfe abgeschnitten. Jetzt gehe ich in Altersteilzeit, arbeite aber weiter mit“, verabschiedete sich Margarete Gründler. Jutta Christophel überraschte Pfarrer Stößer mit Blumen zum Geburtstag. Die Gemeinde gratulierte mit dem Kanon „Viel Glück und viel Segen“. diko

