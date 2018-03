Marita Spang liest aus neuem Roman

Anzeige

Die Gemeindebücherei Heddesheim lädt am Donnerstag, 19. April, zu einer Autorenlesung mit Marita Spang-Fitzek ein. Ab 19.30 Uhr liest die Autorin Bürgerhaus-Saal „Pflug“ (Erdgeschoss) aus ihrem neuen Roman „Die Frauenburg“. Die Geschichte spielt im Römisch-Deutschen Reich im Jahr 1324. Die junge Gräfin Loretta von Starkenburg-Sponheim übernimmt nach dem frühen Tod ihres Gatten die Regentschaft für ihren unmündigen Sohn. In dem Kurfürsten Balduin von Trier findet sie einen mächtigen Verbündeten gegen ihre zahlreichen Feinde – und nach einer unglücklichen Ehe Erfüllung in ihrer geheimen Liebe. Auf dem Höhepunkt ihres Glücks entschließt sich Loretta, eine Burg zu erbauen, unerhört für eine Frau ihrer Zeit. Ihr Plan verändert alles…

Der Eintritt zur Lesung kostet acht Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Gemeindebücherei Heddesheim, Telefon 06203/10 12 39, buecherei@heddesheim.de. red

Info: Mehr über die Autorin und ihr Werk: www.maritaspang.de