Markenzeichen der Gemeinde überzeugt mit Vielfalt und Flair

Pünktlich zum Beginn des Weihnachtsmarktes auf dem Dorfplatz in Heddesheim hat gestern Abend der Regen wieder aufgehört. „Ich hätte Sie gerne wieder bei Schneeflocken begrüßt“, sagt Bürgermeister Michael Kessler zum Auftakt der dreitägigen Veranstaltung, die längst zu einem Markenzeichen der Gemeinde geworden sei.

„Morgen, Kinder, wird’s was geben“, hatte der evangelische Posaunenchor zuvor gespielt. „Wir sind kein klassischer Bratwurst- und Glühweinmarkt, sondern bieten große Vielfalt“, betont die BdS-Vorsitzende Nicole Kemmet, die an allen drei Tagen durch das Programm führt. Sie weiß also, wovon sie spricht.

Musikalisch bereichert wird das Programm in diesem Jahr auch von Gästen aus Viernheim. Auf die Kooperation mit der südhessischen Nachbarstadt geht zudem das kleine Karussell zurück, das im Hof der Scheune am Dorfplatz steht und zugunsten örtlicher Fördervereine seine Runden dreht. Gemeinsam mit seinem Viernheimer Kollegen Matthias Baaß unternimmt Kessler die Jungfernfahrt. Auch die Eisstockschießbahn probieren sie zusammen aus. Hier können sich die Besucher noch bis Sonntag in der winterlichen Sportart üben.

Mehr als 60 Aussteller sind in diesem Jahr vertreten. Ein neuer Rekord. Es ist die besondere Atmosphäre und der Rundum-Service der Gemeinde, die den Markt bei ihnen so beliebt machen. „Ich bin jedes Jahr dabei, weil der Markt so wunderbar ist“, schwärmt Lisa Mayer aus Muckensturm. So wunderbar wie ihre selbst gemachten Holzfiguren und Dekoartikel. Auch Ursula Rettenbacher aus Seckenheim kommt gerne nach Heddesheim. Engelchen und Nikoläuse hat sie neu im Sortiment.

Stefanie Krüger-Pflüger, die ihre „Beeboots“-Socken hier anbietet, findet das Flair besonders schön. „Uns macht es Spaß, kreativ zu sein“, schildern Ina Blum und Katharina Weinmann ihre Motivation, auf dem Markt ihr Genähtes der Eigenmarke „2Werk“ auszustellen. „Klein, fein und gemütlich“ findet es Daniela Riediger, die eine Rahmenwerkstatt betreibt und erstmals einen Stand bestückt. Ein „alter Hase“ ist hingegen Harry Schmidt, der mit seiner Frau Christine das ganze Jahr über für den Stand werkelt.

