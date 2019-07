Martin Kemmet künftig CDU-Fraktionschef

Im neuen Heddesheimer Gemeinderat wird es an der Spitze zweier Fraktionen Veränderungen geben: Bei der CDU folgt Martin Kemmet auf Josef Doll, der zur Kommunalwahl nicht mehr angetreten war. Die FDP verständigte sich auf ihren Spitzenkandidaten Simon Jarke als Fraktionschef. Er folgt damit auf Frank Hasselbring, der ebenfalls nicht mehr kandidiert hatte. Sprecher bei den Grünen bleibt Günther Heinisch, bei der SPD Jürgen Merx.

Neuer Vize in der CDU-Fraktion wird Dieter Kielmayer. Das sagte Rainer Hege, der dieses Amt bisher ausübte, auf „MM“-Nachfrage. Er selbst werde als erster Bürgermeister-Stellvertreter kandidieren. Die Wahl findet bei der konsitituierenden Sitzung des neuen Gemeinderats am Mittwoch, 3. Juli, statt.

Nach seinen Zielen gefragt, stellt der künftige CDU-Fraktionschef Kemmet das Thema Bürgernähe ins Zentrum: „Ich würde gerne wieder mehr Verbundenheit zu den Wählerinnen und Wählern aufbauen, mehr auf sie zugehen, den Dialog suchen.“ Dass er über eine unpersönliche Internetplattform eine Petition zum Thema Spielplatz am Hirschplatz beantworten sollte, obwohl er nur 200 Meter von den Initiatoren entfernt wohnt, habe ihn nachdenklich gemacht, erklärt er. Zugleich sieht er Lokalpolitiker in der Pflicht, auf solche Veränderung in der Gesellschaft zu reagieren: „Die Menschen möchten sich einmischen und mitreden.“

„Mehr Mitsprache erwartet“

Simon Jarke, Spitzenkandidat und künftiger Fraktionschef der FDP, antwortet ähnlich: „Die Öffentlichkeit erwartet mehr Mitsprache als früher, darauf muss die Politik auf allen Ebenen eingehen. Die FDP-Fraktion möchte das unterstützen.“ Er denkt an einen liberalen Stammtisch, bei dem Bürger ihre Anliegen äußern können. Jarkes Stellvertreter in der dreiköpfigen FDP-Fraktion wird Tobias Köber sein.

Günther Heinisch, der auch künftig an der Spitze der Grünen-Fraktion steht, hofft angesichts der personellen Veränderungen im Gremium, „dass im neuen Gemeinderat mehr diskutiert und um die beste Lösung gerungen wird“. Sein Stellvertreter wird fortan Andreas Schuster sein. Bisheriger Fraktionsvize war Uli Kettner, der das Amt aber habe abgeben wollen, wie Heinisch erklärt.

Als zweiten Bürgermeister-Stellvertreter wollen die Grünen Klaus Schuhmann vorschlagen. „Wir gehen davon aus, das wie zuletzt das Wahlergebnis die Reihenfolge vorgibt“, so Heinisch. Die CDU hatte bei der Wahl am 26. Mai zwei ihrer zuletzt neun Sitze verloren, bleibt mit sieben Mitgliedern jedoch knapp stärkste Fraktion. Grüne und SPD holten jeweils sechs Plätze am Ratstisch, die Grünen aber mit dem besseren prozentualen Resultat.

Der SPD bliebe damit der Posten des dritten Stellvertreters von Michael Kessler. „Wir werden uns an dieses ungeschriebene Gesetz halten“, kündigt der neue und alte Fraktionssprecher Jürgen Merx auf Nachfrage an. Vorschlagen werde man Karin Hoffmeister-Bugla, bisher zweite Bürgermeister-Stellvertreterin. Vize der SPD-Fraktion bleibe Jürgen Harbarth, so Merx weiter: „Ich denke, dass wir die letzten fünf Jahre auf einem guten Weg waren.“ Die SPD habe einige eigene Anträge eingebracht und Vorschläge anderer Fraktionen unterstützt, „wenn sie unterstützenswert waren“. Dies wolle man auch in der Zukunft so halten und sich anderen Meinungen nicht verschließen. (BILDer: M. Kemmet, N. Lang)

Gemeinderat: Mittwoch, 3. Juli, 16 Uhr (alt) und 18 Uhr (neu)

