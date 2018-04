Mehr als 30 Wagen und Fußgruppen dabei

Anzeige

Im vergangenen Jahr begeisterte der große Umzug zum Jubiläum 1100 Jahre Heddesheim Tausende Zuschauer, in diesem Jahr geht es nun in der gewohnten Tradition mit dem Sommertagszug weiter. Und der kann sich wieder sehen lassen. Mehr als 30 Fußgruppen, geschmückte Wagen und Musikgruppen sowie etliche Fahrzeuge und Traktoren werden am kommenden Sonntag für einen stattlichen, bunten Lindwurm sorgen und den – schon fast vergessenen – Winter auch symbolisch vertreiben.

Der Frühling rollt wie immer mit dem Verein der Gartenfreunde an, den Motivwagen „Sommer“ hat diesmal der kommunale Kindergarten gestaltet. Der Herbst ist beim HTV in besten Händen, schließlich wird im Oktober Kerwe gefeiert. Und wer könnte den Winter besser repräsentieren als der Ski-Club? Er fährt den großen Papp-Schneemann auf seinem Wagen zum Nogent-le-Roi-Platz am Badesee, wo ihm ein heißes Ende bereitet wird. Weitere Festwagen rollen mit dem Rathaus, der TG, dem Sängerbund, den „100-jährigen“ Kleintierzüchtern und der Metzgerei Täubert an. Die Prinzessin der Grumbe darf dem „Volk“ am Straßenrand ebenfalls aus dem mitfahrenden Auto winken.

Die Zugaufstellung beim 33. Sommertagszug in Heddesheim Pferde und Reiter, Kutschen: Pferdezucht-, Reit- und Rennverein Heddesheim, Villa Kunterbunt, IG Heimatgeschichte Bürgermeister und Gemeinderäte mit Bauhof (Festwagen) Ev. Posaunenchor (Musikfußgruppe) Verein der Gartenfreunde (Motivwagen „Frühling“) Schützengesellschaft (Fußgruppe) TG Heddesheim (Festwagen) Stadtkapelle Weinheim – 1. Abordnung (Musikfußgruppe) Evangelischer Kindergarten Beindstraße (Fußgruppe) Sängerbund (Festwagen) Katholischer Kindergarten (Fußgruppe) Stadtkapelle Ladenburg (Musikfußgruppe) Kommunaler Kindergarten (Motivwagen „Sommer“) „Heddesema Zahlekracher“ (Musikfußgruppe) „Hellesema Grumbe“ (Fußgruppe – Gardeabteilung und Auto mit Faschingsprinzessin) Miniclub (Fußgruppe) DLRG (Bus) Stadtkapelle Weinheim – 2. Abordnung (Musikfußgruppe) Lellebollem (Fußgruppe) Kleintierzuchtverein (Festwagen) Hans-Thoma-Schule (Fußgruppe) Musikschule (Blockflötengruppe und Bläserklasse) Johannes-Kepler-Schule (Fußgruppe) Heimat- und Traditionsverein Heddesheim (Motivwagen „Herbst“) Hip-Hop-Tanz AG „Color Collection“ des Jugendhauses (Musikfußgruppe) Jugendfeuerwehr (Fußgruppe mit historischer Feuerlöschspritze) Metzgerei Täubert (Festwagen) Westernverein (Traktor mit Anhänger und Fußgruppe) Albert Schmidt (einige Traktoren) Stadtorchester Viernheim (Musikfußgruppe) Ski-Club (Motivwagen „Winter“) DRK (Schlussfahrzeug).

Der buchstäbliche Startschuss zum Umzug fällt um 14 Uhr im Ortskern. Ab 13 Uhr stellen sich die Fußgruppen in der Schulstraße und die Festwagen in der Muckensturmer-/Beindstraße auf. Ordnende Helfer sorgen dafür, dass das Reißverschlussprinzip beim Abmarsch zur Rathauskreuzung funktioniert.