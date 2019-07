Mehr als 800 Sportler am Start

Für Reiter und Reitsportfans aus der ganzen Umgebung ist das traditionelle Sommer-Turnier des Heddesheimer Pferdezucht-, Reit- und Rennvereins (PZRRV) ein wichtiger Termin im Kalender. Es findet immer am ersten Wochenende im Juli statt. Von Freitag bis Sonntag wetteifern Dressur- und Springreiter um den Sieg in den verschiedenen Prüfungen. Vom gastgebenden Reitverein Heddesheim nahmen diesmal 50 Sportler mit schönen Erfolgen teil. Insgesamt stellten mehr als 800 Teilnehmer aus der Region und darüber hinaus ihr Können unter Beweis. Zusätzlich im Programm war dieses Mal die länderübergreifende Ü 35 Cup Pfalz-Rheinhessen-Saar Qualifikation.

Die schön gelegene Anlage des Reitvereins Heddesheim mit ihrem altem Baumbestand an der Muckensturmer Straße bietet für solche Großturniere einen adäquaten Rahmen. Neben zwei Reithallen und zwei Dressurplätzen gibt es einen Springplatz mit Flutlicht sowie einen Turnierplatz mit Rasen. Die hauseigene Geländebahn dient zum Einreiten und Aufwärmen der Pferde. Neben einer Führanlage verfügt der Verein auch über winterfeste Paddocks, einen Pony-Offenstall und Paddockboxen, also Boxen mit angebautem eingezäunten Auslauf.

Organisation und Turnierleitung lagen in den bewährten Händen von Maic Sikorsky, Heike Zahn, Sandra Hessenthaler und Elke Hütter. Vereinsreitlehrerin Mara Barth kümmerte sich Vereinschef Gerhard Berger zufolge „mütterlich um die Reitkinder während des Turniers“. Mehr als 60 Helfer waren an den drei Tagen im Einsatz. Um das leibliche Wohl von Zuschauern und Aktiven kümmerte sich das emsige Küchenteam um Olga Reis und Charlotte Rheinschmidt. Das schöne Sommerwetter sorgte für eine gute und entspannte Atmosphäre, aber auch für ordentlichen Durst bei der Reitergemeinschaft. Am Samstagabend ging der Sekt aus – Hut ab!

Das Turnier startete am Freitagmorgen mit den Dressurprüfungen der Klasse A und endete am Sonntagnachmittag mit dem Hauptspringen der Klasse M**. Insgesamt standen an den drei Tagen 32 Prüfungen auf dem Programm. Bei den Springreitern waren dies Prüfungen in den Klassen M**, M*, L, A**, A* sowie Springreiter- und Stilspring-Wettbewerbe. Von den Dressurreitern wurden die Prüfungen S, M**, M*, L*, A* und A auf den frisch präparierten Plätzen absolviert. Zudem gab es Dressur-Wettbewerbe, Reiter- und Führzügel-Wettbewerbe für die jungen Einsteiger.

„Ohne Sponsoren nicht möglich“

Die Sieger erwarteten Geld-, die Platzierten Ehrenpreise. Die benötigten Mittel hatten diverse Sponsoren zur Verfügung gestellt, die das Turnier finanziell unterstützten. „Ohne sie wären diese Turniere nicht möglich“, bedankte sich Reitvereinsvorsitzender Berger und hoffte auf weitere Unterstützung: „Denn nach dem Turnier ist vor dem Turnier.“

Insgesamt war das Wochenende nicht nur für die teilnehmenden Reiter ein Erfolg, sondern auch für die Gastgeber: „Wir sind mit dem reibungslosen Ablauf des Turniers sehr zufrieden“, zog Berger Bilanz. mic

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.07.2019