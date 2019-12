Mehr als 8500 Euro an Bedürftige ausgezahlt

„Wir wollen Danke sagen an all die großzügigen Spender!“ Bürgermeister Michael Kessler sprach das aus, was wohl die wichtigste Botschaft des Ökumenischen Sozialfonds Heddesheim ist. 2015 wurde der Ökumenische Sozialfonds als gemeinnütziger Verein ins Leben gerufen und gilt als Anlaufstelle für schnelle und unbürokratische Hilfe in finanziellen Notlagen. „Wenn die Sozialhilfe ausgeschöpft ist und von den sozialen Stellen und Ämtern keine weitere Leistung mehr erfolgt, dann springt der Sozialfonds ein“, erklärte Traude Weber von der katholischen Kirche bei der Jahreshauptversammlung, zu der sich die Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche sowie der Gemeinde trafen.

Dass es eine dringende Notwendigkeit für diesen Sozialfonds gibt, zeigt der Rechenschaftsbericht: Mehr als 8 500 Euro sind im vergangenen Jahr an Bedürftige ausgezahlt worden, sowohl als Zuwendung als auch als Darlehen. „Da geht es um die Bewahrung vor Obdachlosigkeit, um die Abwendung von Zwangsräumungen, die Übernahme von Stromschulden zur Vermeidung von Stromsperrungen, die Zahlung von Krankenkassenbeiträgen zur Erhaltung des Versicherungsschutzes oder auch um die Zuzahlung von Medikamenten“, erläuterte Petrus van Nunen: „Wir helfen in Heddesheim, wo Engpässe entstehen, um Schlimmeres zu verhindern.“

Aber auch Sonderfälle gab es 2018, etwa die Unterstützung von Opfern nach einem Brandschaden. Andreas Böhm vom Sozialamt der Gemeinde sprach ein Problem an, mit dem sich der Fonds ebenfalls beschäftigt hat: „Die Leute trauen sich nicht, zum Sozialamt zu gehen.“ Der evangelische Pfarrer Dierk Rafflewski wies zudem auf eine wachsende Gruppe älterer Bedürftiger hin: „Die Altersarmut nimmt immer mehr zu.“ Das unterstrich auch Dirk Kollmar, der in der evangelischen Kirche im Kirchengemeinderat sitzt: „Die Nachfrage nach Leistungen aus dem Fonds nimmt zu.“

Beschlossen wurde in der Sitzung, auch 2019 wieder eine Weihnachtsaktion für die bedürftigen Heddesheimer Bürger und Familien durchzuführen: Diese erhalten in diesen Tagen wieder Post aus der Verwaltung mit einem Lebensmittelgutschein ohne Wareneinschränkung. „Die Weihnachtsaktion ist dank einer großzügigen Spende und unter Beteiligung der Edeka möglich, dafür möchten wir uns bedanken“, so Bürgermeister Kessler. Aber auch die übrigen Vertreter von Verwaltung und Kirchen schlossen sich dem Dank an, der alle einschließt, die im vergangenen Jahr den Sozialfonds unterstützt haben. dle

