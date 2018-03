„Mehr für die Jugend“

Anzeige

Danach war es endlich soweit und Jugendsozialarbeiterin Anne Bauer verkündete die Ergebnisse der Wahl. Kim-Jasmin Reinhard, Justin Bickel, Kevin Höfler, Katharina Engel und Leon Kuhn wurde die gleiche Frage gestellt: „Wollt ihr das Amt annehmen?“ Es war bei jedem die gleiche Antwort zu hören: „Ja!“ Niklas Lehmann und Lesly Pfeiffer konnten leider nicht dabei sein. Das sind also die sieben Neugewählten. „Den Mumm hat nicht jeder“, sagte Bauer stolz und wandte sich auch an diejenigen, die es nicht ins Gremium geschafft haben. Der erste wichtige Termin wird ein Rathausrundgang sein. „Da könnt ihr euch einen Einblick in die Gemeindearbeit verschaffen und diese näher kennenlernen“, erklärte Brechtel.

„Ich will durch Veranstaltungen unbedingt mehr Werbung für das Jugendhaus machen“, berichtete Kim-Jasmin dem „MM“. Die 17-Jährige leitet nun schon seit drei Jahren die Tanzgruppe im Just und will sich jetzt für Jugendliche einsetzen. Ihre beste Freundin Katharina ist ganz ihrer Meinung: „Wir müssen die Jugendlichen mehr einbeziehen!“ Beide haben auf das Amt im Gremium gehofft, waren dann aber über doch so viele Stimmen positiv überrascht. Kevin findet, es gebe zu wenig Platz für Jugendliche: „Klar, es gibt Spielplätze, aber die sind für Kinder. Vielleicht können wir den Jugendplatz erweitern.“ Justin und Leon stimmen ihrem Kollegen zu; sie wollen der Jugend etwas bieten, einfach „mehr Möglichkeiten bieten“. kata

