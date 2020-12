Mehr Geld für private Sanierungen

Wer in Heddesheim sein Haus energetisch sanieren will, kann dafür künftig mehr Geld als bisher von der Gemeinde erhalten. Die neuen Förderrichtlinien sind ein Ergebnis der rund einstündigen Klimadebatte in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das zweite: Die kommunalen Gebäude werden weiterhin mit Erdgas beheizt. Der Grünen-Antrag, auf 100 Prozent Biogas umzustellen, fand wie erwartet keine

...