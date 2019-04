Mensa-Menü für 3,70 Euro?

Der Rohbau des neuen Schulgebäudes mit Mensa in Heddesheim. © hje

Der Neubau an der Hans-Thoma-Schule in Heddesheim steht kurz vor seiner Vollendung. Nach den Sommerferien soll der Betrieb der neuen Ganztagsschule beginnen. Ein wichtiges Element ist dabei die Mittagsverpflegung in der Mensa, die ebenfalls im Neubau eingerichtet wird. Für deren Betrieb muss der alte Gemeinderat in seiner voraussichtlich letzten Sitzung vor der Neuwahl wichtige Entscheidungen treffen. Konkret geht es dabei um die Entscheidung über den Lieferanten und den Preis für das Essen.

Mit Salat und Dessert

Die Schule hat sich nach Angaben der Verwaltung für ein Buffet-System mit „Cook and Freeze“ entscheiden. Dabei wird das tiefgekühlt angelieferte Essen in einem Kombidämpfer zubereitet. „Es soll ein ausgewogenes und grundschülergerechtes Mittagessen angeboten werden“, heißt es dazu. Neben dem Hauptgericht wird es einen Salat und Nachtisch geben. Trinkwasser können die Kinder während der Mittagsmahlzeit jederzeit frisch zapfen.

Von drei angefragten Anbietern gab es nur ein Angebot, nämlich von der Firma Apetito in Rheine. Sie beliefert bereits die Mensa in der Karl-Drais-Schule, und zwar „sehr zufriedenstellend“, wie es in der Vorlage heißt: „Die Rückmeldungen der Schule zur Qualität des Essens sind gut.“ Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat entsprechend, den Auftrag an Apetito zu erteilen. Die Schüler sollen einen Betrag von 3,70 Euro je Menü zahlen, Lehrer und Externe 4,20 Euro. Der Vertrag würde ab September zunächst für ein Jahr laufen. Nach Angaben der Verwaltung ist der vorgeschlagene Beitrag „nicht ganz kostendeckend“. hje

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019