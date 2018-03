Mercedes-Modelle „ausgeschlachtet“

Anzeige

In mindestens fünf Fällen haben sich Unbekannte in Heddesheim an Autos der Marke Mercedes Benz zu schaffen gemacht. Nach Angaben der Polizei von gestern wurden dabei Fahrzeugteile ausgebaut und entwendet. Dazu zählen Parksensoren, Abdeckplatten für die Scheibenwischanlage, Tagesfahrlicht sowie Embleme. Die Autos waren in der Gartenstraße, in der Brucknerstraße, der Schriesheimer Straße und der Zedernstraße abgestellt. Die Höhe des Gesamtschaden ist noch unklar.

Die Geschädigten stellten die Diebstähle am Mittwochfrüh fest und erstatteten Anzeige bei der Polizei. Diese schließt derzeit nicht aus, dass weitere Autos das Ziel der Unbekannten waren, die Geschädigten die Taten aber noch nicht gemeldet haben. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch Verdächtiges in den genannten Straßen bemerkt haben und Hinweise geben können, sowie mögliche weitere Geschädigte, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Telefon 06203/93050, bzw. dem Polizeiposten Heddesheim, Telefon 06203/41443, in Verbindung zu setzen. red/pol