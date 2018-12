Michael Kessler erwartet 2019 den 12 000. Einwohner

Der Andrang zur Weihnachtsfeier der Gemeinde Heddesheim für die Senioren ab 65 Jahren ist nach wie vor sehr groß. Fast alle 860 Plätze waren besetzt, als Bürgermeister Michael Kessler seine betagten Mitbürger begrüßte. „Was gibt es schöneres, als am Jahresende bei einer besinnlichen Feier noch einmal das Jahr Revue passieren zu lassen?“, sagte Kessler.

Der Bürgermeister würdigte die Seniorenarbeit im Cafe und dem Seniorentreff in der Scheunengalerie, der Kirchen, der Arbeiterwohlfahrt, der evangelischen Heimstiftung und der Volkshochschule. „Ich danke auch den ehrenamtlichen Helfern, die sich durch ihr enormes und bewundernswertes Engagement für die nach Heddesheim geflüchteten Menschen einsetzen“, sagte Kessler.

Jahr der Baustellen

„Das ablaufende Jahr war in Heddesheim von Bauarbeiten geprägt“, bilanzierte er und kündigte an: „Ich gehe davon aus, dass im nächsten Jahr erstmals mehr als 12 000 Menschen in Heddesheim leben.“ Er nutzte die Gelegenheit, sich bei Karl Boch zu bedanken, der zum 40. Mal die Bühnendekoration herstellte. Auch Robert Gerstner wurde für seine Arbeiten als Hobbyfilmer von Michael Kessler gewürdigt.

Für die Feier hatten sich, allen voran Martina Merx und Wolfgang Unverricht, mächtig ins Zeug gelegt. Pfarrerin Franziska Stoellger hatte sich das Lied: „Stille Nacht, heilige Nacht“ für die geistliche Ansprache ausgewählt. Sie nannte es ein Lied der Hoffnung auf Frieden.

Als sich der Vorhang öffnete und das Bühnenbild zu sehen war, konnte man manches Ohhhh der Bewunderung hören. Renate Grosch interpretierte (per Playback) „Feliz Navidad“, das Publikum stimmte mit ein. Der Seniorensingkreis unter der Leitung von Gabriele Dambmann, sang weihnachtliche Lieder. Rainer Zetzsche begleitete den Chor am Klavier.

Fred Knorre trug sein traditionelles Weihnachtsgedicht vor. Der gemischte Chor des Männergesangvereins sang unter der Leitung von Theo Kling gemeinsam mit dem Heddesheimer Kinderchor, der dann mit seinem Soloauftritt beim Publikum für Begeisterung sorgte. Sabine Nick dirigierte den Nachwuchs.

Posaunen zum Ausklang

Bekannte Melodien zur Advents- und Weihnachtszeit trug die in Heddesheim wohnende Daniela Erndwein vor, die von Thomas Krebs an der Gitarre begleitet wurde. Das Jugendblasorchester der Musikschule, geleitet von Samir Müller, erhielt für ihren Auftritt viel Applaus. Wie immer machte der Evangelische Posaunenchor, dirigiert von Willi Riedel, den Abschluss der dreistündigen Feier. Wolf-Günter Janko, der durch das Programm führte, dankte allen Mitwirkenden für ihre Beiträge. Michael Kessler lud danach zur heißen Wurst ein: „Darauf haben Sie sicher schon gewartet.“

