Michael Wühler übernimmt Vorsitz von Heide Kröner

„Die Gartenfreunde Heddesheim präsentieren sich in einem hervorragenden Zustand.“ Dieses Lob stammt von Hermann Dolezal, der als Vertreter des Kreisverbandes an der Jahreshauptversammlung im Pflug teilnahm. In der Tat läuft bei den eifrigen Gartenfreunden alles in geordneten Bahnen. Durch die visuelle Unterstützung der Berichte der Verantwortlichen des Vorstands konnten die 43 anwesenden Mitglieder genau verfolgen, was sich im vergangenen Jahr auf der „Grünen Insel“ getan hat.

Heide Kröner blickte in ihrem letzten Bericht als Vorsitzende auf die Ereignisse 2017 zurück und erwähnte, dass der Verein derzeit 123 Mitglieder zählt. Zwei Gärten stehen zum Verkauf an. Neben zahlreichen Sitzungen wurde an die Aktivitäten bei den Veranstaltungen des Gemeindejubiläums erinnert. Bewährte Veranstaltungen wie das Ostereiersuchen, das Sommerfest und der Blumenschmuckwettbewerb brachten viel Arbeit mit sich.

Dank an verdiente Mitglieder

Über zahlreiche Unternehmungen berichtete Hilde Wiesenmayer von der Frauengruppe „Wilde Hummeln“, die ein Aktivposten im Verein ist. Die Kasse weist eine sehr gute Bilanz auf, wie Uli Mackeprange anschaulich erläuterte und die Kassenprüfer Petra Kniebernig und Walter Biedermann dann auch bestätigten. Die Mitglieder stimmten der beantragten Entlastung des Vorstands gerne zu. Den Etat für das laufende Jahr stellte Ulrich Mackeprange vor. Die Gartenfreunde akzeptierten den Vorschlag des Kassiers.