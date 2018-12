Miet-Räder rollen an

Künftig gibt es Miet-Fahrräder auch in der Gemeinde Heddesheim © Nix

Mit einer kleinen Eröffnungsveranstaltung startet der Fahrrad-Verleih VRNnextbike am Mittwoch, 12. Dezember, in Heddesheim. Auftakt ist um 9.30 Uhr in der Unterdorfstraße gegenüber der VR-Bank Rhein-Neckar, wo sich künftig eine Station mit Miet-Rädern befindet.

„Das Fahrradvermietsystem erweitert das Mobilitätsangebot in Heddesheim klimafreundlich“, informiert die Gemeinde. Zusammen mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und der Firma nextbike biete es eine umweltfreundliche Alternative und Ergänzung zur individuellen Mobilität. Zum Start von VRNnextbike werden vier Stationen mit insgesamt 18 Fahrrädern in Heddesheim aufgebaut. Die Fahrräder stehen an der Unterdorfstraße im Ortskern, am DB-Bahnhof (P+R-Parkplatz), am Bahnhof RNV („OEG-Bahnhof“) sowie am Badesee/Nogent-le-Roi-Platz.

Die Ausleihe und Rückgabe ist an allen VRNnextbike-Stationen der teilnehmenden Städte und Kooperationspartner möglich. Somit kann das System in Heddesheim auch mit den Städten in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen, Weinheim, Bürstadt, Bensheim, Worms, Speyer, Hockenheim, Kaiserslautern, Schwetzingen, Dossenheim, Ladenburg und Heppenheim kombiniert werden.

Und so funktioniert es: Der Kunde registriert sich einmalig kostenlos im Internet unter www.vrnnextbike.de. Zum Fahrradmieten dann per Handy-App oder über die Hotline das Kennzeichen des gewünschten Rades eingeben. Das Rad wird dann freigegeben und ein Code für das Zahlenschloss angezeigt. Zurückgegeben werden können die Räder nur an den offiziellen VRNnextbike-Stationen. red

Info: Weitere Informationen www.vrnnextbike.de

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.12.2018