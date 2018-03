Mit bewährtem Vorstand ins Jubiläumsjahr

Anzeige

Von zahlreichen Erfolgen auf überregionaler Ebene berichteten die Zuchtwarte Werner Stapf für die Kaninchen- und Karl-Heinz Vierling für die Geflügelzüchter.

Alexandra Martin übernahm die Leitung der Neuwahlen. Hans Schubach wurde für weitere zwei Jahre gewählt, ebenso Anneliese Manz (Kasse), Timo Vierling (Schriftführer) und Pressewart Fredi Schubach. Zweiter Vorsitzender ist Reinhold Herrmann. Die Kasse prüfen Tatjana Schubach und Ariane Lammer. Weiter wurden gewählt: Zuchtbuchführer Markus Wissinger, Tätowiermeister Nicola Mantello, Zuchtwart Kaninchen Werner Stapf, 1. Zuchtwart Geflügel Karl-Heinz Vierling, 2. Zuchtwart Geflügel Dietmar Köber. Beisitzer Meike Butler und Uwe Rettig.

Hitzige Diskussion über Wege

Schubach kündigte Maßnahmen zur Werterhaltung des Geländes an. „Der Parkplatz, das Hallendach und die Regenrinnen müssen dringend überarbeitet werden.“ Auch in diesem Jahr werden die Züchter Ausstellungen außerhalb Heddesheims mit ihren Tieren besuchen. Die Mitglieder vergaben per Abstimmung zwei Parzellen an künftige Züchter.

Über das Befahren der Wege mit Fahrzeugen über 3,5 Tonnen erhitzten sich die Gemüter kurzfristig, stimmten aber dem Antrag des Vorstandes zu, dies weiterhin zuzulassen. Karl-Heinz Vierling richtete einen Appell an die Vorstandschaft: „Die Parzellen sollen als Zuchtplatz und nicht als Zierfläche oder nur zum Feiern von den Mitgliedern genutzt werden.“ Er erhielt für seine Anregung großen Applaus der Mitglieder. diko

