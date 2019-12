Mit dem Oldie-Bus durch die Jahre

Das nostalgische Prunkstück des DRK-Ortsvereins prägte die Weihnachtsfeier des Deutschen Roten Kreuzes im Heddesheimer Bürgerhaus. Viele Anekdoten rankten sich an diesem Nachmittag bei Kaffee und Kuchen um den 30 Jahre alten VW-Bus, der schon so viele DRK-ler in den Einsatz, aber auch zu Zeltfreizeiten und sonstigen Aktivitäten transportiert hat. Da qualmte schon mal der Motor, kochte das Kühlwasser. Und wenn das Blaulicht nicht so richtig funktionierte, behob oft ein leichter Schlag aufs Dach den Wackelkontakt.

Und so spielte der Oldie-Bus auch die Hauptrolle in einem Sketch der DRK-Jugend, der die Zeit vor 30 Jahren mit einer aktuellen Ausfahrt der Jugendlichen verglich. Damals Butterbrote, heute Pizza vom Lieferdienst, vor 30 Jahren Straßenkarte, aktuell hilft der Navi. Eine Panne am Bus wurde einst flugs mit Panzerband behoben, heute hilft die App des ADAC. Ähnlich amüsant war auch das kleine Theaterstück der ganz jungen DRK-Mitglieder, die den Unterschied einer Telefonkette von damals und heute demonstrierten. Früher lief der Alarm kompliziert und mit Missverständnissen behaftet per Telefon, heute blitzschnell per Smartphone.

100 aktive, 600 passive Mitglieder

Rund 100 aktive und 600 passive Mitglieder zählt der Ortsverein des DRK-Heddesheim. Vorsitzender Thomas Tuschner würdigte denn auch den ehrenamtlichen Einsatz der „Rotkreuzfamilie“. Und er verwies auf die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich, die gerade in der Vorweihnachtszeit deutlich werde: „Hier die Menschen, die immer das Neueste einkaufen wollen, die ihren Skiurlaub planen, und dort ältere Leute, die Alleinerziehenden und Familien, die nicht wissen, wie sie ihren Kühlschrank füllen können.“

Für andere da sein, sich für das Gemeinwohl einbringen, so skizierte Tuschner die Aufgabe seiner Rotkreuzler, verwies aber auch auf das funktionierende Miteinander beim DRK. Von den Kindern und Jugendlichen bis zu den Mitgliedern in hohem Alter reiche die Gemeinschaft. Ausdruck dieser Zusammengehörigkeit war schließlich die Ehrung von 18 DRK-lern für ihre langjährige Mitgliedschaft (siehe Infobox). „Wir haben damals in der Clique beim Deutschen Roten Kreuz angefangen“, erinnerte sich Klaus Schumann, mittlerweile 55 Jahre beim DRK – und damit viel länger im Einsatz als der Oldie-Bus des Ortsvereins.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019