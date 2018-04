Mit dem Pkw-Service geht es ins Hauptgeschäft

Anzeige

„1961 haben wir in Heddesheim unser erstes Ladengeschäft in der Schaafeckstraße eröffnet. 1971 sind wir in die Unterdorfstraße gezogen“, erinnert sich Anne Helfrich, die Seniorchefin aus Viernheim. Mit ihrem verstorbenen Ehemann Rolf hat sie diesen Schritt gewagt und nicht bereut.

In Bälde wird das Ladengeschäft, in dem die Helfrichs ihren Laden bisher hatten, abgerissen. Deshalb suchten sie eine neue Bleibe. „Durch den Umzug in das nur 100 Meter entfernte Geschäft bei Werner Eichler in der Oberdorstraße 5, bleibt uns die Kundennähe erhalten“, erklärte Jochen Helfrich.

Eichler bietet nach wie vor Schmuck und Uhren sowie Reparaturen, aber auch sofortige Batteriewechsel und Gravuren an. „Es zeichnet sich eine gute Partnerschaft ab, wir ergänzen uns“, versichert Eichler. Bürgermeister Michael Kessler brachte zur Eröffnung einen Blumenstrauß für Jutta Busalt mit und wünschte den beiden Ladeninhabern weiterhin gute Geschäfte.