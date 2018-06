Mit Händen und Füßen klappt die Verständigung bestens

Anzeige

„Die Drittklässler haben das richtige Alter, um unbeschwert eine neue Sprache und eine neue Kultur aufzunehmen“, stellte Birgit Klemm im Atelier der Hans-Thoma-Schule in Heddesheim fest. Die Lehrerin hatte die Idee, die Kooperation mit dem Heddesheimer Kunstverein in den Austausch der Grundschüler einzubinden. Mit Bernd Gerstner, Vorsitzender des Kunstvereins, fand sie einen Verbündeten. Zusammen hatten sie die Idee, Freundschaftssäulen zu erstellen.

Die Vorarbeiten konnte Gerstner im Bauhof erledigen. „Die Kinder sollten ja das fertige Ergebnis ihrer Arbeiten sehen und eine Freundschaftssäule mit nach Hause nehmen können“, so die Idee der Initiatoren. Die 17 französischen Schüler und ihre Heddesheimer Freunde machten sich gemeinsam an die Arbeit. Sie bemalten Baumscheiben, die einen Durchmesser von dreißig Zentimeter haben, beklebten sie mit Fotos und entfalteten ihre Kreativität. Gerstner steckte die Baumscheiben an die Freundschaftssäulen, die sich bewegen lassen.

„Kunst verbindet“ stellte Gerstner fest, der selbst schon in Frankreich ausstellte. „Wir bringen etwas ins Rollen. Immerhin wurde in Mannheim das Rad und das Auto erfunden“, erklärte Birgit Klemm. So war es folgerichtig, dass die Gäste das Technoseum und das Carl-Benz-Museum in Ladenburg besuchten. Bei einer Rallye durch Heddesheim lernten die Schülerinnen und Schüler ihre Partnergemeinde kennen.