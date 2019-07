„Mit Ihnen endet eine Ära“

Es war der Tag, der einmal Eingang in zukünftige Heddesheimer Chroniken finden wird: Vor vollen Besucherreihen im Großen Saal des Bürgerhauses sind die langjährigen CDU-Gemeinderäte Ursula Brechtel und Josef Doll zu Ehrenbürgern von Heddesheim ernannt worden. Eine Auszeichnung, die es in der Gemeinde erst zweimal gab, wie Bürgermeister Michael Kessler in seiner Rede erinnerte: in den 1920er

...