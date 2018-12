Mit „Macht hoch die Tür“ reißen Waisenkinder die Mauer ein

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ gehört zu den bekanntesten Weihnachtsliedern. Den Inhalt des Liedes hat der evangelische Pfarrer Dierk Rafflewski zu einem Musical umgesetzt. Für die Musik waren Organist Henning Scharf und die Musiker Jessica Hornig sowie Stephan Heinz verantwortlich. Eine große Helferschar arbeitete seit Wochen an der Kulisse und den Kostümen, die auch in diesem Jahr sehr gut gelungen sind.

Die Hauptpersonen waren die 50 Kinder und Jugendlichen, die das Stück um den Altarraum herum spielten. Überragend war Kira Schiele in der Rolle von Sturgis. Dierk Rafflewski kommt es darauf an, die Geschichte aus dem 17. Jahrhundert in die heutige Zeit zu transformieren. Er versteht es glänzend, in der Jugendsprache des 21. Jahrhunderts die Entstehungsgeschichte des Liedes auf die Bühne zu bringen.

Volker Sturgis, ein preußischer, steinreicher Geschäftsmann, hat eine schwere Kindheit hinter sich. Schicksalsschläge haben ihn geprägt. Die Geschichte spielt in Königsberg in Preußen. Kleine Teufelchen nutzen die Situation des jungen Volker aus, nisten sich in sein Herz ein und überziehen es mit Kälte. Aus dem sensiblen Jungen wird ein skrupelloser Kaufmann. Als ein Schuldner seinen Kredit nicht an Volker Sturgis zurückzahlen kann, übernimmt er dessen Villa am Stadtrand. Was der Kaufmann nicht wusste, war die Tatsache, dass die Kinder des nahen Waisenhauses sein Grundstück überqueren, um zur Kirche zu gelangen.

Das gefiel Sturgis nicht: Er baute eine Mauer auf sein weitläufiges Gelände, weil er die Waisenkinder nicht sehen waren. Die Bürger waren aufgebracht, der Stadtrat tobte, traute sich aber nicht, gegen diese Willkür einzuschreiten. Sturgis hatte zu viele der entsetzten Bürger in der Hand, sie waren seine Schuldner. Da handelten die Waisenkinder selbst. Gemeinsam mit dem Ortspfarrer Georg Weissel zogen sie vor das Grundstück von Sturgis, um ihm ein Geschenk zu machen.

Viele Besucher müssen stehen

Das Geschenk brachte die Wende: Der reiche Kaufmann erinnerte sich an seine Kindheit. Das Lied „Macht hoch die Tür“ war der Auslöser des Sinneswandels von Volker Sturgis. Er ließ die Mauer einreisen.

Der tosende Applaus des Publikums war verdient. An zwei Nachmittagen war die evangelische Kirche wieder sehr gut besucht. Viele Besucher standen im Kirchenschiff und auf der Empore. Bei den Heddesheimern, nicht nur bei den Eltern und Großeltern der Akteure, stehen die beiden Termine fest im Kalender. Mit Leidenschaft und kindlicher Freude waren die Schauspieler bei der Sache.

Die vier Szenen des Stücks waren mit saloppen Texten gespickt. So fragte ein Bettler: „Ey, haste mal ´nen Groschen?“ oder „Wie wär´s mit was zu futtern?“. Die Bürger sangen: „Grenzen ziehen, Mauern bauen, nach Gewinn und Vorteil schauen“. Auch die Kurve nach Heddesheim wird, zumindest textlich, gefunden: „Ruft es laut durch Königstein querfeldein nach Heddesheim, von der Siedlung bis zum See, von der Bahn zur OEG: Weihnachten, der Herr ist da! Singt mit uns Halleluja“. Dass die Heddesheimer Kirchenbesucher da gern mit von der Partie sind, ist bekannt: Sie durften das Titellied: „Macht hoch die Tür“, lauthals mitsingen.

