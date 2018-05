Mit Presslufthammer statt an der Werkbank gearbeitet

Anzeige

Körperliche Arbeit in neuem Licht

Mit dem Presslufthammer hantieren oder mit der Schaufel einen Berg Sand wegschippen, geht ganz schön auf die Knochen, meinen die beiden. „Den Anhänger mit reiner Muskelkraft auf dem sandigen Gelände zu schieben, ist schon sehr anstrengend“, sind sich die Azubis einig. „Wir haben sehr gut geschlafen“, lachte Annika und Elias bestätigte die Aussage. „Noch nie habe ich mit Beton gearbeitet, eine interessante Erfahrung war das“, so Elias.

Was den Gästen im evangelischen Kindergarten in der Werderstraße am besten gefiel, war das Arbeiten mit dem kleinen Bagger. Für Thomas Forsag, Gärtnermeister am Heddesheimer Bauhof, waren diese drei Tage auch ein Schnupperkurs in Sachen Ausbildung. „Ab September bilden wir in Heddesheim selbst Gärtner- und Landschaftspfleger aus“, berichtet Forsag, der zusammen mit seinem Kollegen Christian Gans die ABB Gruppe betreute. „Es war eine gute Zusammenarbeit, alles hat gut geklappt und die Arbeiten wurden im vorgesehenen Zeitplan erledigt“, freute sich Forsag.

Bauhofleiter Wolfgang Unverricht dankte den Beteiligten. „Es wurde eine 30 Meter lange Sandgrube erneuert, das Umfeld einer Rutsche stabilisiert. Dazu wären wir jetzt nicht gekommen.“ ABB-Ausbilder Timo Zimmermann war zum ersten Mal in Heddesheim dabei. „Für mich war es interessant zu erleben, wie Azubis, die sich nicht kannten, fachübergreifend zusammengearbeitet haben“, stellte Zimmermann fest: „So lernen die jungen Menschen auch etwas für ihr Privatleben. Der Umgang mit Werkzeug, das sie nicht kannten, war sehr lehrreich. Ich habe mich sehr gewundert, wie toll die Arbeit am Barfußweg und der Palisanderwand im Kindergarten über die Bühne ging“.

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.05.2018