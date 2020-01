Mitarbeiter spenden Kleidung

Ihre Wohnungen sind ausgebrannt, ob daraus noch Habseligkeiten zu retten sind, ist offen: Für die drei ehemaligen Bewohner des Hauses in der Heddesheimer Beindstraße ist nach dem Brand vom Dienstagabend erst einmal nichts wie zuvor. „Alles verloren“ habe ihre Mutter bei dem Unglück, schreibt eine Facebook-Nutzerin an die Zeitung. „Wir haben jetzt schon viele Kleiderspenden bekommen und sind unendlich dankbar dafür“, betont sie. Zugleich hat sie aber auch ein wichtiges Anliegen: Sie sucht nun eine neue Einzimmerwohnung für ihre Mutter, die gerne in Heddesheim wohnen bleiben wolle.

Das ausgebrannte Gebäude gehört bekanntlich der Gemeinde Heddesheim. Im Rathaus versucht man deshalb, auch über den kurzen Dienstweg schnellstmöglich zu helfen, wie Silke Schmidt, Leiterin des Ordnungsamts, erklärt. So seien bereits innerhalb der Verwaltung Kleider- und Schuhspenden gesammelt worden, auch Kosmetikartikel habe sie den Betroffenen schon zukommen lassen können, berichtet Schmidt von einer gänzlich unbürokratischen Unterstützungsaktion.

Bei den Bewohnern handelt es sich nach Angaben der Ordnungsamtschefin um ein Paar im Alter von 56 und 69 Jahren sowie um eine 52-jährige Frau. Die Polizei hatte irrtümlich in ihrem ersten Bericht zum Teil andere Altersangaben gemacht.

„Stehen in engem Kontakt“

Das Paar habe man bereits in einer anderen Unterkunft der Gemeinde unterbringen können; die jüngere Frau habe es vorgezogen, zunächst bei einem Bekannten zu bleiben, berichtet Silke Schmidt weiter. Alternativ habe man der Frau aber auch einen Platz in einer Wohngemeinschaft mit einer zweiten Dame angeboten. „Sie würde aber wohl gern wieder alleine leben“, bestätigt Schmidt das Anliegen, das die Tochter der Betroffenen in ihrer Nachricht kommuniziert. „Wir versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden“, versichert die Rathaus-Mitarbeiterin.

Sobald es mit einer neuen Wohnung konkret werde, helfe man natürlich auch bei der Organisation von Ersatz-Möbeln. Für finanzielle Notlagen wie diese gebe es in Heddesheim zudem den Sozialfonds, der unbürokratisch helfen könne, erinnert sie an eine weitere Möglichkeit und betont: „Wir stehen mit den Betroffenen in engem Kontakt.“

Der Brand war am Dienstagabend in dem alten Gebäude in der Beindstraße ausgebrochen (wir berichteten). Die Bewohner hatten sich selbstständig aus dem Haus in Sicherheit bringen können. Die Feuerwehr verhinderte mit 65 Mann ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarhäuser. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache laufen noch.

